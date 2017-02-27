если не рассчитываете на эвакуатор, покупайте механику. К тому-же она более приятна в управлении - меньше задержка в реакции двигателя, да и расход бензина меньше, а цена на бензин у нас сейчас в полтора раза дороже чем в тех-же Штатах
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:03
если не рассчитываете на эвакуатор, покупайте механику. К тому-же она более приятна в управлении - меньше задержка в реакции двигателя, да и расход бензина меньше, а цена на бензин у нас сейчас в полтора раза дороже чем в тех-же Штатах
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:10
о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже. У сотрудника заглючила электроника в джипе на автомате в труднопроходимом месте (любит он рыбалку), трактор был относительно рядом а эвакуатор пришлось вызывать из Киева. Бобик (или буханка) были бы успешно отремонтированы в ближайшем селе. После этого случая он купил таврию специально для рыбалки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:12
так смотря где. В Штатах это наоборот удешевляет и упрощает жизнь. А у нас дороже, но не потому что новые технологии дороже, а потому что олигархи используют власть для личного обогащения. Хайтек и роботы тут ни при чем.
Вот скажаем кто виноват в том что государство платит по зеленому тарифу 5 грн за кВт-час вместо рыночных 50 копеек? Китайские технологии, на основе которых было произведено оборудование, закупленное олигархами в Китае с налоговыми и таможенными льготами и на чужие деньги под гарантии государства? Или технологии тут ни при чем, а дело совсем в другом?
В том-же китае, который эти технологии разрабатывал и который обеспечил с помощью них себе рабочие места, солнечная энергетика сравнялась с угольной. А у нас технологий никто не разрабатывал, оборудование не производил, зато государство спонсирует олигархов самым высоким в мире зеленым тарифом за то, что они себе в кредит китайское оборудование купили, обеспечив прибыли китайским предприятиям и работой китайцев.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:20
Те же зубы дешевле лечить у нас чем в Штатах, чё-то медицинские технологии не удешевили и не упростили жизнь американским пациентам.
Сделать рентген у нас стоит 50-150 грн а кт от 700 и выше, технологии делают жизнь существенно дороже. Самая дешевая жизнь в селе, где свой огород, старенький москвич и нет технологий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 21:26, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:23
Пока банкам наливают рефинанс а ставка по нему привязана к заниженной учетной ставке то очевидно что по более высоким(рыночным) % им привлекать деньги не интересно. Но называть рыночными эти процессы та еще манипуляция.
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:25
Отчасти, да. Однако, крах General Motors и Крайслер, как известно, не обесценил денежную единицу США. Вот свежая новость к размышлению:
ВАШИНГТОН, 21 сентября 2018 - Бывший руководитель компании General Motors Боб Лутц в интервью журналистам заявил о том, что компания Tesla Илона Маска «движется в сторону кладбища».
За стабильность денежной единицы страны отвечает центробанк, в США - это FED. Для этого они разрабатывают денежно-кредитную политику, которая является частью макроэкономической. Ключевыми макроэкономическими факторами являются инфляция, темпы роста и безработица. В США таргетирование делают по 2 показателям - инфляция и безработица. В ЕС, например, таргетируется только один - инфляция.
Это я к тому, что мировая конкуренция, хоть и фактор, но не ключевой...
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:26
Ну как дешевле... Сколько стоит почистить канал и запломбировать зуб в процентах от средней зарплаты у нас и в Штатах? Вы учитываете, что цены в Штатах на медицину завышены, т.к. оплачиваются страховыми и всякими программами healthcare? Пациент платит там меньше чем чаржит госпиталь.
И не забывайте, что хорошие стоматологи поднакопив опыт тут-же уезжают в Европу. Поэтому приходя у нас к стоматологам вы выступаете скорее в качестве подопытного кролика, на котором хорошие стоматологи учатся, а плохие зарабатывают на лохах.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я об этом и говорю, технологии требуют высокой квалификации поэтому в итоге обходятся дороже! Сельский стоматолог на старенькой бормашине с ременным приводом вам поставит пломбу за 50-100 грн. И пару лет она простоит, к нему все местные бабушки ходят. И дровами/углём топить дешевле чем технологичными пеллетами, чтобы не пели рекламщики. А воду греть дешевле бойлером вместо дорогой колонки, которая стоит как 3 бойлера, а мозги на неё стоят 80% от стоимости новой. В бойлере нет мозгов поэтому дёшево и в покупке и в ремонте.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:38
Был у меня когда-то опыт с недорогим стоматологом. До сих пор приходится мучаться. Хорошо что не согласился сразу несколько зубов делать...
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:41
у меня аналогичный опыт с дорогим, дешевые не принимали в карантин. На лице не написано какой он специалист, а ценник не является гарантией качества. Мир изменился не в лучшую сторону. Рынок вам пытается впарить технологии часто там, где они не нужны. Нет технологий которые смогли бы заменить элементарные ответственность и порядочность. А без них ценник будет всегда дороже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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