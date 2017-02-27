RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 658365846585658665876588>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:03

  vitaliian написав:14 способов угробить автомат


если не рассчитываете на эвакуатор, покупайте механику. К тому-же она более приятна в управлении - меньше задержка в реакции двигателя, да и расход бензина меньше, а цена на бензин у нас сейчас в полтора раза дороже чем в тех-же Штатах :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 26.02.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:10

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:14 способов угробить автомат


если не рассчитываете на эвакуатор, покупайте механику. К тому-же она более приятна в управлении - меньше задержка в реакции двигателя :)

о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже. У сотрудника заглючила электроника в джипе на автомате в труднопроходимом месте (любит он рыбалку), трактор был относительно рядом а эвакуатор пришлось вызывать из Киева. Бобик (или буханка) были бы успешно отремонтированы в ближайшем селе. После этого случая он купил таврию специально для рыбалки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 06.04.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:12

  vitaliian написав:о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже


так смотря где. В Штатах это наоборот удешевляет и упрощает жизнь. А у нас дороже, но не потому что новые технологии дороже, а потому что олигархи используют власть для личного обогащения. Хайтек и роботы тут ни при чем.

Вот скажаем кто виноват в том что государство платит по зеленому тарифу 5 грн за кВт-час вместо рыночных 50 копеек? Китайские технологии, на основе которых было произведено оборудование, закупленное олигархами в Китае с налоговыми и таможенными льготами и на чужие деньги под гарантии государства? Или технологии тут ни при чем, а дело совсем в другом?

В том-же китае, который эти технологии разрабатывал и который обеспечил с помощью них себе рабочие места, солнечная энергетика сравнялась с угольной. А у нас технологий никто не разрабатывал, оборудование не производил, зато государство спонсирует олигархов самым высоким в мире зеленым тарифом за то, что они себе в кредит китайское оборудование купили, обеспечив прибыли китайским предприятиям и работой китайцев.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 26.02.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:20

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже


так смотря где. В Штатах это наоборот удешевляет и упрощает жизнь. А у нас дороже, но не потому что новые технологии дороже, а потому что олигархи используют власть для личного обогащения.

Те же зубы дешевле лечить у нас чем в Штатах, чё-то медицинские технологии не удешевили и не упростили жизнь американским пациентам.

Сделать рентген у нас стоит 50-150 грн а кт от 700 и выше, технологии делают жизнь существенно дороже. Самая дешевая жизнь в селе, где свой огород, старенький москвич и нет технологий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 21:26, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 06.04.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:23

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:Как учетная ставка взлетит будут заново привлекать бывших депозитчиков, которые к тому времени уже успеют пристроить свои заначки.

Для этого не надо ждать, когда взлетит учетная ставка. Ставки по депозитам к ней не привязаны. Если банки массово столкнутся с недостатком ликвидности, они сами станут поднимать ставки.
Вот только объем тендерных депосертификатов намекает, что произойдет это еще не скоро.
За оперативную информацию спасибо.

Пока банкам наливают рефинанс а ставка по нему привязана к заниженной учетной ставке то очевидно что по более высоким(рыночным) % им привлекать деньги не интересно. Но называть рыночными эти процессы та еще манипуляция.
Nefrite
Аватар користувача
 
Повідомлень: 219
З нами з: 27.08.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:25

  VALONI написав:Мировая конкуренция - это ключевой фактор для понимания стоимости денежной единицы страны.

Отчасти, да. Однако, крах General Motors и Крайслер, как известно, не обесценил денежную единицу США. Вот свежая новость к размышлению:
ВАШИНГТОН, 21 сентября 2018 - Бывший руководитель компании General Motors Боб Лутц в интервью журналистам заявил о том, что компания Tesla Илона Маска «движется в сторону кладбища».

  VALONI написав:Какое таргетирование американцы делают? FED?

За стабильность денежной единицы страны отвечает центробанк, в США - это FED. Для этого они разрабатывают денежно-кредитную политику, которая является частью макроэкономической. Ключевыми макроэкономическими факторами являются инфляция, темпы роста и безработица. В США таргетирование делают по 2 показателям - инфляция и безработица. В ЕС, например, таргетируется только один - инфляция.
Это я к тому, что мировая конкуренция, хоть и фактор, но не ключевой... :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 07.08.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:26

  vitaliian написав:Те же зубы дешевле лечить у нас чем в Штатах, чё-то медицинские технологии не удешевили и не упростили жизнь американским пациентам.


Ну как дешевле... Сколько стоит почистить канал и запломбировать зуб в процентах от средней зарплаты у нас и в Штатах? Вы учитываете, что цены в Штатах на медицину завышены, т.к. оплачиваются страховыми и всякими программами healthcare? Пациент платит там меньше чем чаржит госпиталь.

И не забывайте, что хорошие стоматологи поднакопив опыт тут-же уезжают в Европу. Поэтому приходя у нас к стоматологам вы выступаете скорее в качестве подопытного кролика, на котором хорошие стоматологи учатся, а плохие зарабатывают на лохах.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 26.02.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Поэтому приходя у нас к стоматологам вы выступаете скорее в качестве подопытного кролика, на котором хорошие стоматологи учатся, а плохие зарабатывают на лохах.
я об этом и говорю, технологии требуют высокой квалификации поэтому в итоге обходятся дороже! Сельский стоматолог на старенькой бормашине с ременным приводом вам поставит пломбу за 50-100 грн. И пару лет она простоит, к нему все местные бабушки ходят. И дровами/углём топить дешевле чем технологичными пеллетами, чтобы не пели рекламщики. А воду греть дешевле бойлером вместо дорогой колонки, которая стоит как 3 бойлера, а мозги на неё стоят 80% от стоимости новой. В бойлере нет мозгов поэтому дёшево и в покупке и в ремонте.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 06.04.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:38

  vitaliian написав:Сельский стоматолог на старенькой бормашине с ременным приводом вам поставит пломбу за 50-100 грн. И пару лет она простоит, к нему все местные бабушки ходят.


Был у меня когда-то опыт с недорогим стоматологом. До сих пор приходится мучаться. Хорошо что не согласился сразу несколько зубов делать... :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 26.02.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:41

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Сельский стоматолог на старенькой бормашине с ременным приводом вам поставит пломбу за 50-100 грн. И пару лет она простоит, к нему все местные бабушки ходят.


Был у меня когда-то опыт с недорогим стоматологом. До сих пор приходится мучаться. Хорошо что не согласился сразу несколько зубов делать... :)

у меня аналогичный опыт с дорогим, дешевые не принимали в карантин. На лице не написано какой он специалист, а ценник не является гарантией качества. Мир изменился не в лучшую сторону. Рынок вам пытается впарить технологии часто там, где они не нужны. Нет технологий которые смогли бы заменить элементарные ответственность и порядочность. А без них ценник будет всегда дороже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 06.04.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 658365846585658665876588>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Google Adsense [Bot], Вкладчик1234, ЛОБ і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1997, 1998, 1999
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19980 2545082
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 15:10
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
519 123513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 16:52
vitaliian
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90143)
10.10.2020 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.