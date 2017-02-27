Додано: Суб 10 жов, 2020 21:12

vitaliian написав: о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже

так смотря где. В Штатах это наоборот удешевляет и упрощает жизнь. А у нас дороже, но не потому что новые технологии дороже, а потому что олигархи используют власть для личного обогащения. Хайтек и роботы тут ни при чем.Вот скажаем кто виноват в том что государство платит по зеленому тарифу 5 грн за кВт-час вместо рыночных 50 копеек? Китайские технологии, на основе которых было произведено оборудование, закупленное олигархами в Китае с налоговыми и таможенными льготами и на чужие деньги под гарантии государства? Или технологии тут ни при чем, а дело совсем в другом?В том-же китае, который эти технологии разрабатывал и который обеспечил с помощью них себе рабочие места, солнечная энергетика сравнялась с угольной. А у нас технологий никто не разрабатывал, оборудование не производил, зато государство спонсирует олигархов самым высоким в мире зеленым тарифом за то, что они себе в кредит китайское оборудование купили, обеспечив прибыли китайским предприятиям и работой китайцев.