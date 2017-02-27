vitaliian написав:о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже
так смотря где. В Штатах это наоборот удешевляет и упрощает жизнь. А у нас дороже, но не потому что новые технологии дороже, а потому что олигархи используют власть для личного обогащения. Хайтек и роботы тут ни при чем.
Вот скажаем кто виноват в том что государство платит по зеленому тарифу 5 грн за кВт-час вместо рыночных 50 копеек? Китайские технологии, на основе которых было произведено оборудование, закупленное олигархами в Китае с налоговыми и таможенными льготами и на чужие деньги под гарантии государства? Или технологии тут ни при чем, а дело совсем в другом?
В том-же китае, который эти технологии разрабатывал и который обеспечил с помощью них себе рабочие места, солнечная энергетика сравнялась с угольной. А у нас технологий никто не разрабатывал, оборудование не производил, зато государство спонсирует олигархов самым высоким в мире зеленым тарифом за то, что они себе в кредит китайское оборудование купили, обеспечив прибыли китайским предприятиям и работой китайцев.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Как учетная ставка взлетит будут заново привлекать бывших депозитчиков, которые к тому времени уже успеют пристроить свои заначки.
Для этого не надо ждать, когда взлетит учетная ставка. Ставки по депозитам к ней не привязаны. Если банки массово столкнутся с недостатком ликвидности, они сами станут поднимать ставки. Вот только объем тендерных депосертификатов намекает, что произойдет это еще не скоро. За оперативную информацию спасибо.
Пока банкам наливают рефинанс а ставка по нему привязана к заниженной учетной ставке то очевидно что по более высоким(рыночным) % им привлекать деньги не интересно. Но называть рыночными эти процессы та еще манипуляция.
VALONI написав:Мировая конкуренция - это ключевой фактор для понимания стоимости денежной единицы страны.
Отчасти, да. Однако, крах General Motors и Крайслер, как известно, не обесценил денежную единицу США. Вот свежая новость к размышлению: ВАШИНГТОН, 21 сентября 2018 - Бывший руководитель компании General Motors Боб Лутц в интервью журналистам заявил о том, что компания Tesla Илона Маска «движется в сторону кладбища».
За стабильность денежной единицы страны отвечает центробанк, в США - это FED. Для этого они разрабатывают денежно-кредитную политику, которая является частью макроэкономической. Ключевыми макроэкономическими факторами являются инфляция, темпы роста и безработица. В США таргетирование делают по 2 показателям - инфляция и безработица. В ЕС, например, таргетируется только один - инфляция. Это я к тому, что мировая конкуренция, хоть и фактор, но не ключевой...
vitaliian написав:Те же зубы дешевле лечить у нас чем в Штатах, чё-то медицинские технологии не удешевили и не упростили жизнь американским пациентам.
Ну как дешевле... Сколько стоит почистить канал и запломбировать зуб в процентах от средней зарплаты у нас и в Штатах? Вы учитываете, что цены в Штатах на медицину завышены, т.к. оплачиваются страховыми и всякими программами healthcare? Пациент платит там меньше чем чаржит госпиталь.
И не забывайте, что хорошие стоматологи поднакопив опыт тут-же уезжают в Европу. Поэтому приходя у нас к стоматологам вы выступаете скорее в качестве подопытного кролика, на котором хорошие стоматологи учатся, а плохие зарабатывают на лохах.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Поэтому приходя у нас к стоматологам вы выступаете скорее в качестве подопытного кролика, на котором хорошие стоматологи учатся, а плохие зарабатывают на лохах.
я об этом и говорю, технологии требуют высокой квалификации поэтому в итоге обходятся дороже! Сельский стоматолог на старенькой бормашине с ременным приводом вам поставит пломбу за 50-100 грн. И пару лет она простоит, к нему все местные бабушки ходят. И дровами/углём топить дешевле чем технологичными пеллетами, чтобы не пели рекламщики. А воду греть дешевле бойлером вместо дорогой колонки, которая стоит как 3 бойлера, а мозги на неё стоят 80% от стоимости новой. В бойлере нет мозгов поэтому дёшево и в покупке и в ремонте.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Сельский стоматолог на старенькой бормашине с ременным приводом вам поставит пломбу за 50-100 грн. И пару лет она простоит, к нему все местные бабушки ходят.
Был у меня когда-то опыт с недорогим стоматологом. До сих пор приходится мучаться. Хорошо что не согласился сразу несколько зубов делать...
у меня аналогичный опыт с дорогим, дешевые не принимали в карантин. На лице не написано какой он специалист, а ценник не является гарантией качества. Мир изменился не в лучшую сторону. Рынок вам пытается впарить технологии часто там, где они не нужны. Нет технологий которые смогли бы заменить элементарные ответственность и порядочность. А без них ценник будет всегда дороже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:И дровами/углём топить дешевле чем технологичными пеллетами, чтобы не пели рекламщики. А воду греть дешевле бойлером вместо дорогой колонки, которая стоит как 3 бойлера, а мозги на неё стоят 80% от стоимости новой. В бойлере нет мозгов поэтому дёшево и в покупке и в ремонте.
От угля в цивилизованных странах уже давно все отказываются из-за нерентабельности и загрязнения атмосферы. А дрова - это вообще позапрошлый век.
Топить и греть воду с точки зрения себестоимости дешевле всего газом. Другое дело, что на газ у нас спекулятивная черезмерно завышенная цена поддерживаемая госмонополией. Электроника для бойлера или другого домашнего обрудования сейчас вообще копейки в производстве стоит.
То что цена на газ и электронику у нас высокая виноваты не технологии, а их отсутствие и интерес олигархов получить на этом себе гешефт. Таким образом олигархи сдерживая технологическое развитие и прогресс обогащаются за счет населения.
Амвросий написав:Другое дело, что на газ у нас спекулятивная цена поддерживаемая госмонополией.
приведите мне список цивилизованных стран где природный газ для населения стоит дешевле? его цена адекватна удобству работы с ним, после него не надо чистить котёл (как после дров), электротэны тоже часто перегорают, высокие температуры разрушают нагревательные элементы. Всё что удобнее будет стоить дороже, несмотря на себестоимость. Потому что за удобства потребитель готов платить.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat