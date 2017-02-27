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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6584658565866587>

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:58

  vitaliian написав:приведите мне список цивилизованных стран где природный газ для населения стоит дешевле?


Сам газ не имеет стоимости - это бесплатный природный ресурс. Стоимость имеет только добыча и доставка газа. Себестоимость добычи газа по сути определяется средней зарплатой. Поэтому сравнивать нужно не абсолютную цену газа, а отношение цены газа к средней зарплате.

И подозреваю, врядли во всём мире найдутся другие страны где такое отношение будет хуже, чем в Украине.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:От угля в цивилизованных странах уже давно все отказываются из-за нерентабельности и загрязнения атмосферы. А дрова - это вообще позапрошлый век.
богатые люди могут себе позволить дорогие вещи, много стран ещё сто лет будут отапливаться углём потому что это дешевле, чем ставить ветряки и солнечные панели. Не знаю как через 100 лет но сейчас пока еще новые технологии больше для богатых, и нифига они не экономные.
  Амвросий написав:И подозреваю, врядли во всём мире найдутся другие страны где такое отношение будет хуже, чем в Украине.
что ещё раз подтверждает вышесказанное, в стоимость газа надо включить разработку месторождение и строительство магистралей. Даже без олигархов, объективно дешевле спалить на тэц уголь и провода на столбах куда надо протянуть. Видите чем технологичнее, чем дороже. Газ до сих пор не у всех есть даже в Европе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 22:09, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:05

  VALONI написав:
  hxbbgaf написав:
  VALONI написав:Особенно фейсбук с гуглом стали, наверное, принципиально другими.


Гугл берет 30% со всего мира за покупки в приложениях, и это мелочь по сравнению с его остальными заработками, я даже не упоминаю о новых технологиях, которые Гугл и Эпл создают каждые полгода, у Вас смартфон на чем работает - Android или Apple, замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС - или у Вас ЙоптаФОН? :D Так что да, за год Гугл стал другим.

Год назад или 2 все было принципиально по-другому? Гугл был какашкой? Ладно гугл, но с амазоном, вообще, бред на фоне падения экономики и трат населения. Да и рост теслы почти в 10 раз за год - это может быть только выкуп с печатного станка, значит, актив сейчас переоценен в 10 раз!
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для Патрика .....
Ну не справедливо , не заслужили гол .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:08

  pesikot написав:Китай никаких технологий не разрабатывал. Это ложь российской пропаганды и твоя ложь

Китай - это глобальная мастерская, где по технологиям СЩА или Англии, или Германии, делается нечто. Будь то, смартфоны, или авто


Ложь пропаганды - это то что Китай ничего не разрабатывает. Китай разрабатывает, в том числе и успешно воруя при этом и чужие разработки. Китай уже по сути догоняет Запад в области хайтека. Именно благодаря своим разработкам Китай летает на Луну и уже готовит миссию на Марс. Без своих разработок это было бы невозможным.

Смартфоны и авто - это ширпотреб. Для ширпотреба используются устаревшие технологии. Но то что Китай производит этот ширпотреб, еще не означает, что у Китая нет своих разработок :)

В той-же электронике у Китая есть свои бренды, которые мало чем уступают Западным, только за пределами Китая они малоизвестны, т.к. направлены на китайский рынок.

У Китая есть свои силиконовые долины и вся хайтек индустрия по сути скопирована по западному образцу. Только помимо RnD, в Китае тут-же на месте расположено и производство, как элеементной базы, так и продукции. А правительство вкладывает огромные средства в развитие инфраструктуры (почта, транспорт, логистика), которая будет давать (и уже дает) огромные прибыли в будущем.

Развитие Китая в области хайтека - это сейчас головная боль Запада, т.к. если ничего не предпринимать, то Китай в скором времени обойдет западный хайтек и станет мировым лидером.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:18

  pesikot написав:Китайцы очень хотят получить технологии, но не могут их получить. Патенты и всё такое прочее
И придумать сами не могут. Мао Дзе Дун умных выкосил


Технологии у китайцев уже есть, RnD у них уже практически не отстает от Запада. Чего китайцам не хватает - это рынка сбыта. И именно этим Запад сейчас и пытается сдерживать Китай, вводя ограничения, что болезненно сказывается на темпах развития китайского хайтека. Но такого сдерживающего фактора на долго не хватит.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:26

Вот карта, какие страны сколько вкладываются в RnD.

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_ ... ,_OWID.svg

Как видим, по разработкам хайтека Китай уже мало чем уступает Западу и Европе.

Зображення

Причем это данные на 2015 год. А за последние 5 лет Китай значительно уменьшил отставание. И как бы речь уже не шла о том, что Китай опережает Запад в области хайтека.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:33, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Китай в скором времени обойдет западный хайтек и станет мировым лидером.
это может и сделает жизнь дешевле, помните сколько стоили финские нокии пока Китай не наводнил мир дешевыми смартфонами? Но в китай автопроме прорыва пока нет, их машины дешевы только в покупке, запчасти дорогие, цена на вторичке падает камнем вниз, через 5 лет капиталить их нет смысла, проще выбросить и немца купить. Лидерство по электрокарам тоже не за Китаем.
Вы переоцениваете Китай. Конечно экономически он богатый и сильный, но не передовой.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:31

  Амвросий написав:
  pesikot написав:Китайцы очень хотят получить технологии, но не могут их получить. Патенты и всё такое прочее
И придумать сами не могут. Мао Дзе Дун умных выкосил


Технологии у китайцев уже есть, RnD у них уже практически не отстает от Запада.


До ограничений Huawei и ZTE в развитии 5G со стороны Запада, у китайцев был исключительно копипаст. Или как это называют в бизнес-школах - copy-kill (скопировать дешевле, не вкладывая в разработку, и далее за счет демпинга растить свое рыночное проникновение).

Так что китайский R&D себя будет только показывать. Поглядим...
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
Zebra
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