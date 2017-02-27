Додано: Суб 10 жов, 2020 22:08

pesikot написав: Китай никаких технологий не разрабатывал. Это ложь российской пропаганды и твоя ложь



Китай - это глобальная мастерская, где по технологиям СЩА или Англии, или Германии, делается нечто. Будь то, смартфоны, или авто

Китай никаких технологий не разрабатывал. Это ложь российской пропаганды и твоя ложьКитай - это глобальная мастерская, где по технологиям СЩА или Англии, или Германии, делается нечто. Будь то, смартфоны, или авто

Ложь пропаганды - это то что Китай ничего не разрабатывает. Китай разрабатывает, в том числе и успешно воруя при этом и чужие разработки. Китай уже по сути догоняет Запад в области хайтека. Именно благодаря своим разработкам Китай летает на Луну и уже готовит миссию на Марс. Без своих разработок это было бы невозможным.Смартфоны и авто - это ширпотреб. Для ширпотреба используются устаревшие технологии. Но то что Китай производит этот ширпотреб, еще не означает, что у Китая нет своих разработокВ той-же электронике у Китая есть свои бренды, которые мало чем уступают Западным, только за пределами Китая они малоизвестны, т.к. направлены на китайский рынок.У Китая есть свои силиконовые долины и вся хайтек индустрия по сути скопирована по западному образцу. Только помимо RnD, в Китае тут-же на месте расположено и производство, как элеементной базы, так и продукции. А правительство вкладывает огромные средства в развитие инфраструктуры (почта, транспорт, логистика), которая будет давать (и уже дает) огромные прибыли в будущем.Развитие Китая в области хайтека - это сейчас головная боль Запада, т.к. если ничего не предпринимать, то Китай в скором времени обойдет западный хайтек и станет мировым лидером.