VALONI написав:Особенно фейсбук с гуглом стали, наверное, принципиально другими.
Гугл берет 30% со всего мира за покупки в приложениях, и это мелочь по сравнению с его остальными заработками, я даже не упоминаю о новых технологиях, которые Гугл и Эпл создают каждые полгода, у Вас смартфон на чем работает - Android или Apple, замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС - или у Вас ЙоптаФОН? Так что да, за год Гугл стал другим.
Год назад или 2 все было принципиально по-другому? Гугл был какашкой? Ладно гугл, но с амазоном, вообще, бред на фоне падения экономики и трат населения. Да и рост теслы почти в 10 раз за год - это может быть только выкуп с печатного станка, значит, актив сейчас переоценен в 10 раз!
pesikot написав:Китай никаких технологий не разрабатывал. Это ложь российской пропаганды и твоя ложь
Китай - это глобальная мастерская, где по технологиям СЩА или Англии, или Германии, делается нечто. Будь то, смартфоны, или авто
Ложь пропаганды - это то что Китай ничего не разрабатывает. Китай разрабатывает, в том числе и успешно воруя при этом и чужие разработки. Китай уже по сути догоняет Запад в области хайтека. Именно благодаря своим разработкам Китай летает на Луну и уже готовит миссию на Марс. Без своих разработок это было бы невозможным.
Смартфоны и авто - это ширпотреб. Для ширпотреба используются устаревшие технологии. Но то что Китай производит этот ширпотреб, еще не означает, что у Китая нет своих разработок
В той-же электронике у Китая есть свои бренды, которые мало чем уступают Западным, только за пределами Китая они малоизвестны, т.к. направлены на китайский рынок.
У Китая есть свои силиконовые долины и вся хайтек индустрия по сути скопирована по западному образцу. Только помимо RnD, в Китае тут-же на месте расположено и производство, как элеементной базы, так и продукции. А правительство вкладывает огромные средства в развитие инфраструктуры (почта, транспорт, логистика), которая будет давать (и уже дает) огромные прибыли в будущем.
Развитие Китая в области хайтека - это сейчас головная боль Запада, т.к. если ничего не предпринимать, то Китай в скором времени обойдет западный хайтек и станет мировым лидером.
pesikot написав:Китайцы очень хотят получить технологии, но не могут их получить. Патенты и всё такое прочее И придумать сами не могут. Мао Дзе Дун умных выкосил
Технологии у китайцев уже есть, RnD у них уже практически не отстает от Запада. Чего китайцам не хватает - это рынка сбыта. И именно этим Запад сейчас и пытается сдерживать Китай, вводя ограничения, что болезненно сказывается на темпах развития китайского хайтека. Но такого сдерживающего фактора на долго не хватит.
Амвросий написав:Китай в скором времени обойдет западный хайтек и станет мировым лидером.
это может и сделает жизнь дешевле, помните сколько стоили финские нокии пока Китай не наводнил мир дешевыми смартфонами? Но в китай автопроме прорыва пока нет, их машины дешевы только в покупке, запчасти дорогие, цена на вторичке падает камнем вниз, через 5 лет капиталить их нет смысла, проще выбросить и немца купить. Лидерство по электрокарам тоже не за Китаем. Вы переоцениваете Китай. Конечно экономически он богатый и сильный, но не передовой.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
pesikot написав:Китайцы очень хотят получить технологии, но не могут их получить. Патенты и всё такое прочее И придумать сами не могут. Мао Дзе Дун умных выкосил
Технологии у китайцев уже есть, RnD у них уже практически не отстает от Запада.
До ограничений Huawei и ZTE в развитии 5G со стороны Запада, у китайцев был исключительно копипаст. Или как это называют в бизнес-школах - copy-kill (скопировать дешевле, не вкладывая в разработку, и далее за счет демпинга растить свое рыночное проникновение).
Так что китайский R&D себя будет только показывать. Поглядим...
zРадио написав:До ограничений Huawei и ZTE в развитии 5G со стороны Запада, у китайцев был исключительно копипаст.
Это глубокое заблуждение. Копипаст в Китае тоже есть, но это область в которой заняты дешевые производители ширпотреба, производящие продукцию для отсталых рынков. Китайские компании, которые выходят на мировой уровень качества разработок и продукции, работают уже либо на мировой рынок, обеспечивая продукцией западные компании типа Apple и т.п. Либо работают на оборонку и внутренний рынок Китая, обслуживая внутренние потребности хайтек компаний Китая.
Скандал с Huawei связан с тем, что Китай пытается захватить западный рынок, откусив рынок у компаний типа Apple и задавив западные компании. Естественно Запад пытается этому препятствовать, вводя ограничения.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:43, всього редагувалось 2 разів.
Zebra написав:Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это дорогие игрушки - мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта. Интуиция мне подсказывает что такой дрон будет не китайский.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat