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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:39
Это глубокое заблуждение. Копипаст в Китае тоже есть, но это область в которой заняты дешевые производители ширпотреба, производящие продукцию для отсталых рынков. Китайские компании, которые выходят на мировой уровень качества разработок и продукции, работают уже либо на мировой рынок, обеспечивая продукцией западные компании типа Apple и т.п. Либо работают на оборонку и внутренний рынок Китая, обслуживая внутренние потребности хайтек компаний Китая.
Скандал с Huawei связан с тем, что Китай пытается захватить западный рынок, откусив рынок у компаний типа Apple и задавив западные компании. Естественно Запад пытается этому препятствовать, вводя ограничения.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:39
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это дорогие игрушки - мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта. Интуиция мне подсказывает что такой дрон будет не китайский.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:42
Доводилось читать, что ак. Петр Капица сделал вывод о том, что существует ограничение - ни один из альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряные электростанции, водородные топливные элементы) не достигают плотностей энергии и мощности, которые обеспечиваются таким ископаемым топливом, как уголь, нефть и газ или же атомной энергетикой. Можно допустить, что ряд "цивилизованных" стран осуществляют переход на альтернативные источники энергии исходя из иных причин, чем экономическая целесообразность ? Конечно если Капица был прав в своих выводах.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:45
Однако технология получила толчек из Китая. В будущем дроны будут неотьемлемой частью нашей жизни - доставка из интернет-магазинов всякая, прочие почтовые услуги. Технология обкатывается.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:51
Когда речь заходит о солнечной энергетике, я думаю так и есть. Нерентабельность солнечной энергетики с одной стороны позволяет утилизировать блага вырабатываемые за счет подешевевшего производства продукции для базовых потребностей (еда, жилье). А с другой стороны позволяют оптимизировать и удешевить технологии по производству солнечной энергетики, которая хорошо подходит в качестве резервных источников питания и источников для мест вдалеке от цивилизации, где недоступна электросеть и прочие блага цивилизации.
Например солнечные панели с аккумуляторами прекрасно заменяют ритэги, использование которых довольно опасно в условиях охотников за металлоломом. Но там где есть доступ к электросети и возможность питания от АЭС, использование солнечных панелей - это безумство.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:53
в детстве у меня был игрушечный вертолёт мадэ ин ссср, в те времена Китай только текстиль делал. Принцип привода был конечно другой - пружина, но вертолёт летал пусть недалеко и недолго. То что вместо резинки поставили 4 э/мотора я бы не называл прорывом. У этой технологии нет будущего, пока не придумают дешевые и легкие аккумуляторы с плотностью заряда выше чем у лития.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:53
Торговый баланс
От украинских производителей российским патриотам
Додано: Суб 10 жов, 2020 23:02
холява, привет.
жаль конечно, что так все складывается.. Первый гол не видел, начал смотреть в конце первого тайма. Бущан старается, тащит все что можно.. Где этот длинный немец взялся. Второй гол обидный. Думаю, если третье место сможем занять и останемся в Лиге А, это будет успех.
Додано: Суб 10 жов, 2020 23:03
Прорыв тут не в моторчиках, а в мозгах. Раньше были и моторчики и аккумуляторы, но не было компактных мозгов, которые могли бы этими моторчиками управлять. Теперь такие электронные мозги появились, что и открыло целый спектр новых возможностей.
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