Zebra написав:Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это дорогие игрушки - мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта. Интуиция мне подсказывает что такой дрон будет не китайский.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Амвросий написав:От угля в цивилизованных странах уже давно все отказываются из-за нерентабельности и загрязнения атмосферы. А дрова - это вообще позапрошлый век.
Доводилось читать, что ак. Петр Капица сделал вывод о том, что существует ограничение - ни один из альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряные электростанции, водородные топливные элементы) не достигают плотностей энергии и мощности, которые обеспечиваются таким ископаемым топливом, как уголь, нефть и газ или же атомной энергетикой. Можно допустить, что ряд "цивилизованных" стран осуществляют переход на альтернативные источники энергии исходя из иных причин, чем экономическая целесообразность ? Конечно если Капица был прав в своих выводах.
Zebra написав:Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта.
Однако технология получила толчек из Китая. В будущем дроны будут неотьемлемой частью нашей жизни - доставка из интернет-магазинов всякая, прочие почтовые услуги. Технология обкатывается.
tumos написав:Можно допустить, что ряд "цивилизованных" стран осуществляют переход на альтернативные источники энергии исходя из иных причин, чем экономическая целесообразность ? Конечно если Капица был прав в своих выводах.
Когда речь заходит о солнечной энергетике, я думаю так и есть. Нерентабельность солнечной энергетики с одной стороны позволяет утилизировать блага вырабатываемые за счет подешевевшего производства продукции для базовых потребностей (еда, жилье). А с другой стороны позволяют оптимизировать и удешевить технологии по производству солнечной энергетики, которая хорошо подходит в качестве резервных источников питания и источников для мест вдалеке от цивилизации, где недоступна электросеть и прочие блага цивилизации.
Например солнечные панели с аккумуляторами прекрасно заменяют ритэги, использование которых довольно опасно в условиях охотников за металлоломом. Но там где есть доступ к электросети и возможность питания от АЭС, использование солнечных панелей - это безумство.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта.
Однако технология получила толчек из Китая. В будущем дроны будут неотьемлемой частью нашей жизни - доставка из интернет-магазинов всякая, прочие почтовые услуги. Технология обкатывается.
в детстве у меня был игрушечный вертолёт мадэ ин ссср, в те времена Китай только текстиль делал. Принцип привода был конечно другой - пружина, но вертолёт летал пусть недалеко и недолго. То что вместо резинки поставили 4 э/мотора я бы не называл прорывом. У этой технологии нет будущего, пока не придумают дешевые и легкие аккумуляторы с плотностью заряда выше чем у лития.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
жаль конечно, что так все складывается.. Первый гол не видел, начал смотреть в конце первого тайма. Бущан старается, тащит все что можно.. Где этот длинный немец взялся. Второй гол обидный. Думаю, если третье место сможем занять и останемся в Лиге А, это будет успех.
vitaliian написав:в детстве у меня был игрушечный вертолёт мадэ ин ссср, в те времена Китай только текстиль делал. Принцип привода был конечно другой - пружина, но вертолёт летал пусть недалеко и недолго. То что вместо резинки поставили 4 э/мотора я бы не называл прорывом. У этой технологии нет будущего, пока не придумают дешевые и легкие аккумуляторы с плотностью заряда выше чем у лития.
Прорыв тут не в моторчиках, а в мозгах. Раньше были и моторчики и аккумуляторы, но не было компактных мозгов, которые могли бы этими моторчиками управлять. Теперь такие электронные мозги появились, что и открыло целый спектр новых возможностей.