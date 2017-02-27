Для Патрика .....
Ну не справедливо , не заслужили гол .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для Патрика .....
Ну не справедливо , не заслужили гол .
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:08
Ложь пропаганды - это то что Китай ничего не разрабатывает. Китай разрабатывает, в том числе и успешно воруя при этом и чужие разработки. Китай уже по сути догоняет Запад в области хайтека. Именно благодаря своим разработкам Китай летает на Луну и уже готовит миссию на Марс. Без своих разработок это было бы невозможным.
Смартфоны и авто - это ширпотреб. Для ширпотреба используются устаревшие технологии. Но то что Китай производит этот ширпотреб, еще не означает, что у Китая нет своих разработок
В той-же электронике у Китая есть свои бренды, которые мало чем уступают Западным, только за пределами Китая они малоизвестны, т.к. направлены на китайский рынок.
У Китая есть свои силиконовые долины и вся хайтек индустрия по сути скопирована по западному образцу. Только помимо RnD, в Китае тут-же на месте расположено и производство, как элеементной базы, так и продукции. А правительство вкладывает огромные средства в развитие инфраструктуры (почта, транспорт, логистика), которая будет давать (и уже дает) огромные прибыли в будущем.
Развитие Китая в области хайтека - это сейчас головная боль Запада, т.к. если ничего не предпринимать, то Китай в скором времени обойдет западный хайтек и станет мировым лидером.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:18
Технологии у китайцев уже есть, RnD у них уже практически не отстает от Запада. Чего китайцам не хватает - это рынка сбыта. И именно этим Запад сейчас и пытается сдерживать Китай, вводя ограничения, что болезненно сказывается на темпах развития китайского хайтека. Но такого сдерживающего фактора на долго не хватит.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:26
Вот карта, какие страны сколько вкладываются в RnD.
Как видим, по разработкам хайтека Китай уже мало чем уступает Западу и Европе.
Причем это данные на 2015 год. А за последние 5 лет Китай значительно уменьшил отставание. И как бы речь уже не шла о том, что Китай опережает Запад в области хайтека.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это может и сделает жизнь дешевле, помните сколько стоили финские нокии пока Китай не наводнил мир дешевыми смартфонами? Но в китай автопроме прорыва пока нет, их машины дешевы только в покупке, запчасти дорогие, цена на вторичке падает камнем вниз, через 5 лет капиталить их нет смысла, проще выбросить и немца купить. Лидерство по электрокарам тоже не за Китаем.
Вы переоцениваете Китай. Конечно экономически он богатый и сильный, но не передовой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:31
До ограничений Huawei и ZTE в развитии 5G со стороны Запада, у китайцев был исключительно копипаст. Или как это называют в бизнес-школах - copy-kill (скопировать дешевле, не вкладывая в разработку, и далее за счет демпинга растить свое рыночное проникновение).
Так что китайский R&D себя будет только показывать. Поглядим...
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:39
Это глубокое заблуждение. Копипаст в Китае тоже есть, но это область в которой заняты дешевые производители ширпотреба, производящие продукцию для отсталых рынков. Китайские компании, которые выходят на мировой уровень качества разработок и продукции, работают уже либо на мировой рынок, обеспечивая продукцией западные компании типа Apple и т.п. Либо работают на оборонку и внутренний рынок Китая, обслуживая внутренние потребности хайтек компаний Китая.
Скандал с Huawei связан с тем, что Китай пытается захватить западный рынок, откусив рынок у компаний типа Apple и задавив западные компании. Естественно Запад пытается этому препятствовать, вводя ограничения.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:39
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это дорогие игрушки - мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта. Интуиция мне подсказывает что такой дрон будет не китайский.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:42
Доводилось читать, что ак. Петр Капица сделал вывод о том, что существует ограничение - ни один из альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряные электростанции, водородные топливные элементы) не достигают плотностей энергии и мощности, которые обеспечиваются таким ископаемым топливом, как уголь, нефть и газ или же атомной энергетикой. Можно допустить, что ряд "цивилизованных" стран осуществляют переход на альтернативные источники энергии исходя из иных причин, чем экономическая целесообразность ? Конечно если Капица был прав в своих выводах.
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