Амвросий написав:От угля в цивилизованных странах уже давно все отказываются из-за нерентабельности и загрязнения атмосферы. А дрова - это вообще позапрошлый век.
Доводилось читать, что ак. Петр Капица сделал вывод о том, что существует ограничение - ни один из альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряные электростанции, водородные топливные элементы) не достигают плотностей энергии и мощности, которые обеспечиваются таким ископаемым топливом, как уголь, нефть и газ или же атомной энергетикой. Можно допустить, что ряд "цивилизованных" стран осуществляют переход на альтернативные источники энергии исходя из иных причин, чем экономическая целесообразность ? Конечно если Капица был прав в своих выводах.
Zebra написав:Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта.
Однако технология получила толчек из Китая. В будущем дроны будут неотьемлемой частью нашей жизни - доставка из интернет-магазинов всякая, прочие почтовые услуги. Технология обкатывается.
tumos написав:Можно допустить, что ряд "цивилизованных" стран осуществляют переход на альтернативные источники энергии исходя из иных причин, чем экономическая целесообразность ? Конечно если Капица был прав в своих выводах.
Когда речь заходит о солнечной энергетике, я думаю так и есть. Нерентабельность солнечной энергетики с одной стороны позволяет утилизировать блага вырабатываемые за счет подешевевшего производства продукции для базовых потребностей (еда, жилье). А с другой стороны позволяют оптимизировать и удешевить технологии по производству солнечной энергетики, которая хорошо подходит в качестве резервных источников питания и источников для мест вдалеке от цивилизации, где недоступна электросеть и прочие блага цивилизации.
Например солнечные панели с аккумуляторами прекрасно заменяют ритэги, использование которых довольно опасно в условиях охотников за металлоломом. Но там где есть доступ к электросети и возможность питания от АЭС, использование солнечных панелей - это безумство.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта.
Однако технология получила толчек из Китая. В будущем дроны будут неотьемлемой частью нашей жизни - доставка из интернет-магазинов всякая, прочие почтовые услуги. Технология обкатывается.
в детстве у меня был игрушечный вертолёт мадэ ин ссср, в те времена Китай только текстиль делал. Принцип привода был конечно другой - пружина, но вертолёт летал пусть недалеко и недолго. То что вместо резинки поставили 4 э/мотора я бы не называл прорывом. У этой технологии нет будущего, пока не придумают дешевые и легкие аккумуляторы с плотностью заряда выше чем у лития.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
жаль конечно, что так все складывается.. Первый гол не видел, начал смотреть в конце первого тайма. Бущан старается, тащит все что можно.. Где этот длинный немец взялся. Второй гол обидный. Думаю, если третье место сможем занять и останемся в Лиге А, это будет успех.
vitaliian написав:в детстве у меня был игрушечный вертолёт мадэ ин ссср, в те времена Китай только текстиль делал. Принцип привода был конечно другой - пружина, но вертолёт летал пусть недалеко и недолго. То что вместо резинки поставили 4 э/мотора я бы не называл прорывом. У этой технологии нет будущего, пока не придумают дешевые и легкие аккумуляторы с плотностью заряда выше чем у лития.
Прорыв тут не в моторчиках, а в мозгах. Раньше были и моторчики и аккумуляторы, но не было компактных мозгов, которые могли бы этими моторчиками управлять. Теперь такие электронные мозги появились, что и открыло целый спектр новых возможностей.
Точно также и с автомобилями - телеги и повозки были еще в позапрошлом веке. Прорыв с автомобилями был свзязан с тем, что лошадей удалось заменить на мотор. А с развитием электроники скоро можно будет заменить и извозчика на коробочку с микросхемой.