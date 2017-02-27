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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6582658365846585

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:42

  Амвросий написав:От угля в цивилизованных странах уже давно все отказываются из-за нерентабельности и загрязнения атмосферы. А дрова - это вообще позапрошлый век.

Доводилось читать, что ак. Петр Капица сделал вывод о том, что существует ограничение - ни один из альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветряные электростанции, водородные топливные элементы) не достигают плотностей энергии и мощности, которые обеспечиваются таким ископаемым топливом, как уголь, нефть и газ или же атомной энергетикой. Можно допустить, что ряд "цивилизованных" стран осуществляют переход на альтернативные источники энергии исходя из иных причин, чем экономическая целесообразность ? Конечно если Капица был прав в своих выводах.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:45

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта.

Однако технология получила толчек из Китая. В будущем дроны будут неотьемлемой частью нашей жизни - доставка из интернет-магазинов всякая, прочие почтовые услуги. Технология обкатывается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:51

  tumos написав:Можно допустить, что ряд "цивилизованных" стран осуществляют переход на альтернативные источники энергии исходя из иных причин, чем экономическая целесообразность ? Конечно если Капица был прав в своих выводах.


Когда речь заходит о солнечной энергетике, я думаю так и есть. Нерентабельность солнечной энергетики с одной стороны позволяет утилизировать блага вырабатываемые за счет подешевевшего производства продукции для базовых потребностей (еда, жилье). А с другой стороны позволяют оптимизировать и удешевить технологии по производству солнечной энергетики, которая хорошо подходит в качестве резервных источников питания и источников для мест вдалеке от цивилизации, где недоступна электросеть и прочие блага цивилизации.

Например солнечные панели с аккумуляторами прекрасно заменяют ритэги, использование которых довольно опасно в условиях охотников за металлоломом. Но там где есть доступ к электросети и возможность питания от АЭС, использование солнечных панелей - это безумство.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:53

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Вы забыли китайские дроны DJI - компаний далеко ушла вперед.
вы бы еще 3д принтеры вспомнили. Это мало востребованные технологии, как и роботы бостон-роботикс, впечатляет но... бесполезно. Когда дрон сможет перенести человека хотя бы на 10км тогда да, будет интересно, при условии цены ниже одноместного вертолёта.

Однако технология получила толчек из Китая. В будущем дроны будут неотьемлемой частью нашей жизни - доставка из интернет-магазинов всякая, прочие почтовые услуги. Технология обкатывается.

в детстве у меня был игрушечный вертолёт мадэ ин ссср, в те времена Китай только текстиль делал. Принцип привода был конечно другой - пружина, но вертолёт летал пусть недалеко и недолго. То что вместо резинки поставили 4 э/мотора я бы не называл прорывом. У этой технологии нет будущего, пока не придумают дешевые и легкие аккумуляторы с плотностью заряда выше чем у лития.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Торговый баланс

От украинских производителей российским патриотам
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:02

холява, привет.

жаль конечно, что так все складывается.. Первый гол не видел, начал смотреть в конце первого тайма. Бущан старается, тащит все что можно.. Где этот длинный немец взялся. Второй гол обидный. Думаю, если третье место сможем занять и останемся в Лиге А, это будет успех.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:03

  vitaliian написав:в детстве у меня был игрушечный вертолёт мадэ ин ссср, в те времена Китай только текстиль делал. Принцип привода был конечно другой - пружина, но вертолёт летал пусть недалеко и недолго. То что вместо резинки поставили 4 э/мотора я бы не называл прорывом. У этой технологии нет будущего, пока не придумают дешевые и легкие аккумуляторы с плотностью заряда выше чем у лития.


Прорыв тут не в моторчиках, а в мозгах. :) Раньше были и моторчики и аккумуляторы, но не было компактных мозгов, которые могли бы этими моторчиками управлять. Теперь такие электронные мозги появились, что и открыло целый спектр новых возможностей. :)

Точно также и с автомобилями - телеги и повозки были еще в позапрошлом веке. Прорыв с автомобилями был свзязан с тем, что лошадей удалось заменить на мотор. А с развитием электроники скоро можно будет заменить и извозчика на коробочку с микросхемой. :)
Амвросий
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