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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:08
холява написав: холява написав:
Очень Добренькое Утро !
Здоровья и Удачи Всем !
Сьездил на базар и обратно.
Курс 28.20-28.35.
Те кто вчера вечером ставили 28.40 вернулись на 28.35
Опять Здравствуйте !
Сходил к свахе , везде 28.30-31 28.40.
НАКОЛДОВАЛА ЧТО ЛИ ?
Приветствую, ув.Холява!
Наверное, надо сходить или съездить куда-то еще
Бог любит Троицу
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Додано: Суб 10 жов, 2020 17:23
fler
Здравствуйте Уважаемая Флер !
Завтра с утра в церковь схожу .
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холява
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Додано: Суб 10 жов, 2020 18:43
vitaliian написав: Zebra написав:
+31% за год гривен в обращении
прямого влияния на курс это не имеет, монетизация экономики и так низкая, другое дело где осядет вся эта масса, чем её будут связывать.
кабмин не собирает налоги, для бюджетников и пенсионеров печатают...
а что делать?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 18:45
prodigy написав:
а что делать?
Ответ давно известен - снижать бюджетные расходы. Можно это откладывать, ухудшая ситуацию, но рано или поздно это прийдется сделать.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:23
Сибарит написав: vitaliian написав:
Как учетная ставка взлетит будут заново привлекать бывших депозитчиков, которые к тому времени уже успеют пристроить свои заначки.
Для этого не надо ждать, когда взлетит учетная ставка. Ставки по депозитам к ней не привязаны. Если банки массово столкнутся с недостатком ликвидности, они сами станут поднимать ставки.
Вот только объем тендерных депосертификатов намекает, что произойдет это еще не скоро.
За оперативную информацию спасибо.
Пока банкам наливают рефинанс а ставка по нему привязана к заниженной учетной ставке то очевидно что по более высоким(рыночным) % им привлекать деньги не интересно. Но называть рыночными эти процессы та еще манипуляция.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:06
Для Патрика .....
Ну не справедливо , не заслужили гол .
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холява
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:53
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:02
холява, привет.
жаль конечно, что так все складывается.. Первый гол не видел, начал смотреть в конце первого тайма. Бущан старается, тащит все что можно.. Где этот длинный немец взялся. Второй гол обидный. Думаю, если третье место сможем занять и останемся в Лиге А, это будет успех.
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Patrick
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:43
Patrick написав:холява
, привет.
жаль конечно, что так все складывается.. Первый гол не видел, начал смотреть в конце первого тайма. Бущан старается, тащит все что можно.. Где этот длинный немец взялся. Второй гол обидный. Думаю, если третье место сможем занять и останемся в Лиге А, это будет успех.
Малиновский и Николенко отпахали на 200 процентов .
Все остальные , (((((
Особенно Бущан, вроде тащил , НО САМ СЕБЕ ЗАНЕС.
В футболе все может решить один шанс .
Жаль , команда хорошо играла .
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холява
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:49
холява написав:
В футболе все может решить один шанс .
Жаль , команда хорошо играла .
И в жизни так. Вы хоть вчера налоговую победили?
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Patrick
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Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
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