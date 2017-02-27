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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6580658165826583>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:08

  холява написав:
  холява написав:Очень Добренькое Утро !

Здоровья и Удачи Всем !

Сьездил на базар и обратно.
Курс 28.20-28.35.
Те кто вчера вечером ставили 28.40 вернулись на 28.35


Опять Здравствуйте !
Сходил к свахе , везде 28.30-31 28.40.

НАКОЛДОВАЛА ЧТО ЛИ ?

:lol:
Приветствую, ув.Холява!
Наверное, надо сходить или съездить куда-то еще :wink: Бог любит Троицу 8)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:23

fler

Здравствуйте Уважаемая Флер !

Завтра с утра в церковь схожу .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:43

  vitaliian написав:
  Zebra написав:+31% за год гривен в обращении
прямого влияния на курс это не имеет, монетизация экономики и так низкая, другое дело где осядет вся эта масса, чем её будут связывать.


кабмин не собирает налоги, для бюджетников и пенсионеров печатают...
а что делать?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:45

  prodigy написав:а что делать?


Ответ давно известен - снижать бюджетные расходы. Можно это откладывать, ухудшая ситуацию, но рано или поздно это прийдется сделать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:23

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:Как учетная ставка взлетит будут заново привлекать бывших депозитчиков, которые к тому времени уже успеют пристроить свои заначки.

Для этого не надо ждать, когда взлетит учетная ставка. Ставки по депозитам к ней не привязаны. Если банки массово столкнутся с недостатком ликвидности, они сами станут поднимать ставки.
Вот только объем тендерных депосертификатов намекает, что произойдет это еще не скоро.
За оперативную информацию спасибо.

Пока банкам наливают рефинанс а ставка по нему привязана к заниженной учетной ставке то очевидно что по более высоким(рыночным) % им привлекать деньги не интересно. Но называть рыночными эти процессы та еще манипуляция.
Nefrite
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для Патрика .....
Ну не справедливо , не заслужили гол .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:53

Торговый баланс

От украинских производителей российским патриотам
https://ritual-help.ru/groby/elitnye-gr ... iot-detail
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:02

холява, привет.

жаль конечно, что так все складывается.. Первый гол не видел, начал смотреть в конце первого тайма. Бущан старается, тащит все что можно.. Где этот длинный немец взялся. Второй гол обидный. Думаю, если третье место сможем занять и останемся в Лиге А, это будет успех.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:43

  Patrick написав:холява, привет.

жаль конечно, что так все складывается.. Первый гол не видел, начал смотреть в конце первого тайма. Бущан старается, тащит все что можно.. Где этот длинный немец взялся. Второй гол обидный. Думаю, если третье место сможем занять и останемся в Лиге А, это будет успех.


Малиновский и Николенко отпахали на 200 процентов .
Все остальные , (((((

Особенно Бущан, вроде тащил , НО САМ СЕБЕ ЗАНЕС.
В футболе все может решить один шанс .
Жаль , команда хорошо играла .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:49

  холява написав:В футболе все может решить один шанс .
Жаль , команда хорошо играла .

И в жизни так. Вы хоть вчера налоговую победили?
Patrick
 
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