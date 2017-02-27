холява написав:Для Патрика ..... Ну не справедливо , не заслужили гол .
Я считаю,что мы их штук 6 не заслужили((( Опять лучший игрок Бущан.Хоть и должен быть получить целую торбу. Если бы не было этого деда якоря йохима лёва,то адекватная,а не такая разобранная сборная Германии,нам бы отгрузила не меньше чем пивныки.
А так ещё очень прилично по счёту на табло 1-2,моё мнение что должно было быть минимум 0-5.
И на закуску матч с Испанией, мы никогда в жизни не играли 3 подряд матча с топ командами за неделю,мы потеряли Малиновского,Марлос умер за 20 минут,ветеран Ярмола может играть только с Халл сити и то один тайм,одна теперь надежда,чтобы Испания забила 3 и успокоилась и мы спокойно ушли отдыхать,а где-то там в верхах задумались,а правильно ли ведёт нас Шева?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Флер - особое Спасибо , сходил в церковь , Полегчало очень . Патрик _ В налоговой взяли подписку о сотрудничестве (стукачек и терпила ) Сомилитрак -мне хотелось бы ,чтобы сборная играла с лучшими командами . Только на их фоне можно увидеть как наши не доросли до взрослого отношения к игре .
По городу ,опять подросли 28,32-28,42 (ЗИРКА ) Другие мимикрируют под общие настроения 28,3-28,40. Встречаются и уверенный прием по 28.2 но ажиотажа нет нигде .