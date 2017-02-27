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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6580658165826583

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:57

  холява написав:Для Патрика .....
Ну не справедливо , не заслужили гол .

Я считаю,что мы их штук 6 не заслужили(((
Опять лучший игрок Бущан.Хоть и должен быть получить целую торбу.
Если бы не было этого деда якоря йохима лёва,то адекватная,а не такая разобранная сборная Германии,нам бы отгрузила не меньше чем пивныки.

А так ещё очень прилично по счёту на табло 1-2,моё мнение что должно было быть минимум 0-5.

И на закуску матч с Испанией, мы никогда в жизни не играли 3 подряд матча с топ командами за неделю,мы потеряли Малиновского,Марлос умер за 20 минут,ветеран Ярмола может играть только с Халл сити и то один тайм,одна теперь надежда,чтобы Испания забила 3 и успокоилась и мы спокойно ушли отдыхать,а где-то там в верхах задумались,а правильно ли ведёт нас Шева?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 00:01

  холява написав:.
Жаль , команда хорошо играла .

Потусили на олимпе и баста.
Пора возвращаться в группу с кем мы можем хорошо играть,это Латвия,Молдавия,Азербайджан,Грузия. :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 00:20

Без зайвих слів ... на правах вихідного офф-топу ... сумно, блR
Десь на полях Парижу ...

Зображення
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 11 жов, 2020 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 00:21

  Yuri_61 написав:к НГ ожидаю па 27

  Yuri_61 написав:летом па 22 нагребу
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 00:22

  Moneta написав:
  Yuri_61 написав:к НГ ожидаю па 27

  Yuri_61 написав:летом па 22 нагребу

психокорекція, однако ... осіннє загострення у діда і т.п.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день .

Флер - особое Спасибо , сходил в церковь , Полегчало очень .
Патрик _ В налоговой взяли подписку о сотрудничестве (стукачек и терпила )
Сомилитрак -мне хотелось бы ,чтобы сборная играла с лучшими командами .
Только на их фоне можно увидеть как наши не доросли до взрослого отношения к игре .

По городу ,опять подросли 28,32-28,42 (ЗИРКА )
Другие мимикрируют под общие настроения 28,3-28,40.
Встречаются и уверенный прием по 28.2 но ажиотажа нет нигде .

Всем Здоровья !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:12

  Moneta написав:
  Yuri_61 написав:к НГ ожидаю па 27

  Yuri_61 написав:летом па 22 нагребу

лера, рожкова и смолий не вернутся со своими спекулянтами по бумагам.
поэтому 22 и 27 в архив. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 6580658165826583
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