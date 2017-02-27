Додано: Суб 10 жов, 2020 23:57

холява написав: Для Патрика .....

Ну не справедливо , не заслужили гол . Для Патрика .....Ну не справедливо , не заслужили гол .

Я считаю,что мы их штук 6 не заслужили(((Опять лучший игрок Бущан.Хоть и должен быть получить целую торбу.Если бы не было этого деда якоря йохима лёва,то адекватная,а не такая разобранная сборная Германии,нам бы отгрузила не меньше чем пивныки.А так ещё очень прилично по счёту на табло 1-2,моё мнение что должно было быть минимум 0-5.И на закуску матч с Испанией, мы никогда в жизни не играли 3 подряд матча с топ командами за неделю,мы потеряли Малиновского,Марлос умер за 20 минут,ветеран Ярмола может играть только с Халл сити и то один тайм,одна теперь надежда,чтобы Испания забила 3 и успокоилась и мы спокойно ушли отдыхать,а где-то там в верхах задумались,а правильно ли ведёт нас Шева?)))