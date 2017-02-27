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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 жов, 2020 15:50
Хомякоид написав:
В Германии цена за банан 1 евро за кг. Можно конечно купить на распродаже за 60-70 центов, но это как попадет.
Это в дисконт центрах, дешевле не бывает.
а картошка почём?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
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