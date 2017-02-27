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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6581658265836584

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:50

  Хомякоид написав: В Германии цена за банан 1 евро за кг. Можно конечно купить на распродаже за 60-70 центов, но это как попадет.
Это в дисконт центрах, дешевле не бывает.

а картошка почём?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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  #<1 ... 6581658265836584
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