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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6581658265836584

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:50

  Хомякоид написав: В Германии цена за банан 1 евро за кг. Можно конечно купить на распродаже за 60-70 центов, но это как попадет.
Это в дисконт центрах, дешевле не бывает.

а картошка почём?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 16:17

  Василь-Рівне написав:
  Patrick написав:И в жизни так. Вы хоть вчера налоговую победили?

Ви, напевне, не бізнесмен. Податкову не перемагають - з нею або домовляються, або мають там добрих знайомих і ... всеодно домовляються. Всі інші варіанти в нашій країні програшні, на жаль :(


а если у налоговой слабые аргументы ?
все равно хотите побыть терпилой ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 16:28

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав: В Германии цена за банан 1 евро за кг. Можно конечно купить на распродаже за 60-70 центов, но это как попадет.
Это в дисконт центрах, дешевле не бывает.

а картошка почём?


Центов по 40 сейчас. В несезон доходит до евро.
Но здесь продукты качественнее чем в Украине.
Дороже будет если кто-то отсудит что-то за некачественный товар.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 16:33

  Хомякоид написав: Центов по 40 сейчас. В несезон доходит до евро.
Но здесь продукты качественнее чем в Украине.
Дороже будет если кто-то отсудит что-то за некачественный товар.

Будьте чесні до кінця. У Німеччині (Бремен, Гамбург для прикладу) продукти навіть у супермаркетах мережевих є для заможних і для не дуже :) так от, ті, що для "не дуже", - ще більше лай-но, аніж у нас.
Хочеш якісний продукт, - плати удвіччі більше, а то й у триччі ...
Якось так.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  baraka написав:а если у налоговой слабые аргументы ?
все равно хотите побыть терпилой ?

Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 17:23

  Василь-Рівне написав:
  baraka написав:а если у налоговой слабые аргументы ?
все равно хотите побыть терпилой ?

Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному :wink:

І все ж, перемогли податкову у судах цілком можливо, і я знаю чимало прецедентів. Та і щодо кваліфікації юристів з податкової думаю ви трохи перебільшуєте. З грамотними кадрами в податковій біда перманентна
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 17:28

  Василь-Рівне написав:
  baraka написав:а если у налоговой слабые аргументы ?
все равно хотите побыть терпилой ?

Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному :wink:


ну тогда, извините, но вы - точно ещё один терпила

я успешно дрючил банк и большого зайстрощика (да, юристы, суды и взаимное юридическое мочилово). И, в отличии от вас - я могу рассказать как законно отстоять своё.
baraka
 
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