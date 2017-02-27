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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 жов, 2020 15:50
Хомякоид написав:
В Германии цена за банан 1 евро за кг. Можно конечно купить на распродаже за 60-70 центов, но это как попадет.
Это в дисконт центрах, дешевле не бывает.
а картошка почём?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 11 жов, 2020 16:17
Василь-Рівне написав: Patrick написав:
И в жизни так. Вы хоть вчера налоговую победили?
Ви, напевне, не бізнесмен. Податкову не перемагають - з нею або домовляються, або мають там добрих знайомих і ... всеодно домовляються. Всі інші варіанти в нашій країні програшні, на жаль
а если у налоговой слабые аргументы ?
все равно хотите побыть терпилой ?
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Додано: Нед 11 жов, 2020 16:28
vitaliian написав: Хомякоид написав:
В Германии цена за банан 1 евро за кг. Можно конечно купить на распродаже за 60-70 центов, но это как попадет.
Это в дисконт центрах, дешевле не бывает.
а картошка почём?
Центов по 40 сейчас. В несезон доходит до евро.
Но здесь продукты качественнее чем в Украине.
Дороже будет если кто-то отсудит что-то за некачественный товар.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 11 жов, 2020 16:33
Хомякоид написав:
Центов по 40 сейчас. В несезон доходит до евро.
Но здесь продукты качественнее чем в Украине.
Дороже будет если кто-то отсудит что-то за некачественный товар.
Будьте чесні до кінця. У Німеччині (Бремен, Гамбург для прикладу) продукти навіть у супермаркетах мережевих є для заможних і для не дуже
так от, ті, що для "не дуже", - ще більше лай-но, аніж у нас.
Хочеш якісний продукт, - плати удвіччі більше, а то й у триччі ...
Якось так.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 16:55
baraka написав:
а если у налоговой слабые аргументы ?
все равно хотите побыть терпилой ?
Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 17:23
Василь-Рівне написав: baraka написав:
а если у налоговой слабые аргументы ?
все равно хотите побыть терпилой ?
Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному
І все ж, перемогли податкову у судах цілком можливо, і я знаю чимало прецедентів. Та і щодо кваліфікації юристів з податкової думаю ви трохи перебільшуєте. З грамотними кадрами в податковій біда перманентна
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Додано: Нед 11 жов, 2020 17:28
Василь-Рівне написав:
Ще один диванний бізнесмен-онолітик
baraka написав:
а если у налоговой слабые аргументы ?
все равно хотите побыть терпилой ?
. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному
ну тогда, извините, но вы - точно ещё один терпила
я успешно дрючил банк и большого зайстрощика (да, юристы, суды и взаимное юридическое мочилово). И, в отличии от вас - я могу рассказать как законно отстоять своё.
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Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
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