Додано: Нед 11 жов, 2020 16:55

baraka написав: а если у налоговой слабые аргументы ?

все равно хотите побыть терпилой ? а если у налоговой слабые аргументы ?все равно хотите побыть терпилой ?

Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному