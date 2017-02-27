Хомякоид написав: В Германии цена за банан 1 евро за кг. Можно конечно купить на распродаже за 60-70 центов, но это как попадет. Это в дисконт центрах, дешевле не бывает.
а картошка почём?
Центов по 40 сейчас. В несезон доходит до евро. Но здесь продукты качественнее чем в Украине. Дороже будет если кто-то отсудит что-то за некачественный товар.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав: Центов по 40 сейчас. В несезон доходит до евро. Но здесь продукты качественнее чем в Украине. Дороже будет если кто-то отсудит что-то за некачественный товар.
Будьте чесні до кінця. У Німеччині (Бремен, Гамбург для прикладу) продукти навіть у супермаркетах мережевих є для заможних і для не дуже так от, ті, що для "не дуже", - ще більше лай-но, аніж у нас. Хочеш якісний продукт, - плати удвіччі більше, а то й у триччі ... Якось так.
baraka написав:а если у налоговой слабые аргументы ? все равно хотите побыть терпилой ?
Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
baraka написав:а если у налоговой слабые аргументы ? все равно хотите побыть терпилой ?
Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному
І все ж, перемогли податкову у судах цілком можливо, і я знаю чимало прецедентів. Та і щодо кваліфікації юристів з податкової думаю ви трохи перебільшуєте. З грамотними кадрами в податковій біда перманентна
baraka написав:а если у налоговой слабые аргументы ? все равно хотите побыть терпилой ?
Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному
ну тогда, извините, но вы - точно ещё один терпила
я успешно дрючил банк и большого зайстрощика (да, юристы, суды и взаимное юридическое мочилово). И, в отличии от вас - я могу рассказать как законно отстоять своё.
а уж сколько раз я слышал "у них много юристов"...
baraka написав:я успешно дрючил банк и большого зайстрощика
Банк і забудовник це точно податкова?
baraka написав:И, в отличии от вас - я могу рассказать как законно отстоть своё.
В суді проти податкової? Дайте скрін судового рішення де Ви виграли в податкової. Якщо немає, то поради диванних онолітиків мене не цікавлять
Faceless написав:все ж, перемогли податкову у судах цілком можливо, і я знаю чимало прецедентів
Можливо, як і велика вірогідність після цього стати банкрутом, ми судилися і в апеляцію попали до судді-засівальщика зі Львова - пам'ятаєте такого? Так от - нам навіть не дали рота розкрити і сказати бодай слово, все було вирішено без нас, хоча справа була на 10000000% виграшною, інакше ми би і не смикалися би.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
baraka написав:а если у налоговой слабые аргументы ? все равно хотите побыть терпилой ?
Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному
Диванный аналитик - это все же лучше, чем бизнесмен-горемыка
baraka написав:а если у налоговой слабые аргументы ? все равно хотите побыть терпилой ?
Ще один диванний бізнесмен-онолітик. В обласній податковій є юридичний відділ мінімум з 20-и осіб які зуби з'їли на заплутаному податковому законодавстві з купую підзаконних актів причому деякі з них, час від часу приймаються заднім числом. Тому, якщо Ви не від "сильних міру сєго", судова перспектива буде явно не на Вашу користь, не кажучи вже про те, що з заблокованим рахунками і вилученою документацією, сервером та робочими станціями Ви, поки будуть йти судові перипетії, працювати не зможете, а якщо це, скажімо, дистриб'юція чи виробництво, то за два місяці блокування роботи Ви вже будете витіснені з ринку на 95% - тобто реально це банкрутство. І податкова це чудово розуміє і тим користується. А сидіти на дивані і повчати тих, хто реально працює, це круто, хайпово і дуже по-сучасному
Диванный аналитик - это все же лучше, чем бизнесмен-горемыка