Холява дуже з серйозним настроєм і при "повній зброї" збирався у податкову, та ще й збірна програла. От я і запитав у такому дусі. Тут немає якогось підтексту. Холява іноді пише про своі справи в бізнесі, а мені дійсно цікаво.
zРадио написав:Диванный аналитик - это все же лучше, чем бизнесмен-горемыка
Ніколи не розумів людей які заздрять чи зловтішаються з проблем чи біди у інших. Але трішечки розвію радість зловтіхи зрадіо - рішення продажного судді нас підкосило, але не знищило, а от віру у справедливість нашого судочинства солідно похитнуло.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Уважаемые коллеги, Васииль и доктор Холява, расскажу очень коротко свою историю.... За 25 лет предпринимательской деятельности ни разу не договаривался с налоговой. Платил ВСЕ налоги согласно Законодательства каждого времени. Как физик и как юрик в разное время. Отбивался несколько раз в судах от абсурдных исков, БЕЗ адвокатов, просто суды признавали требования формальными по штрафам... Было дело изымали компьютеры, но оставляли на "ответственное хранение", ибо не решались увезти... опасались видно чего-то. Никогда! Ни разу не давал денег. Молод был и дерзок. А с некоторого времени ушел в тень. На 100%... И не нужно рассказывать, что сегодня налоговая злее чем при яныках и премьере азирове... Не верю! Пруфы на решения судов не дам. Хотите верьте на слово, хотите нет. Каждый сам решает быть ли ему терпилой. Если в этой стране можно безнаказанно не платить налогов, то и с меня хватит. Я дважды отстоял право каждого выбирать власть в этой стране и каждый это право использовал. Результат на мониторе! Простите за откровенность.... Просьба к модерам не удалять этот пост сразу. Пусть хоть старожилы прочтут С уважением.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
zРадио написав:Диванный аналитик - это все же лучше, чем бизнесмен-горемыка
Ніколи не розумів людей які заздрять чи зловтішаються з проблем чи біди у інших. Але трішечки розвію радість зловтіхи зрадіо - рішення продажного судді нас підкосило, але не знищило, а от віру у справедливість нашого судочинства солідно похитнуло.
Не сочиняйте - не злорадствовал я ни одному реальному проигранному кейсу. Просто вы свой личный негативный опыт почему то решили выдать за общую юридическую практику. А того, кто посмел возразить, назвали "диванным онолитиком". За что я вам привет и передал. Какие после этого обиды?
vovan_prm написав:Уважаемые коллеги, Васииль и доктор Холява, расскажу очень коротко свою историю.... За 25 лет предпринимательской деятельности ни разу не договаривался с налоговой. Платил ВСЕ налоги согласно Законодательства каждого времени. Как физик и как юрик в разное время. Отбивался несколько раз в судах от абсурдных исков, БЕЗ адвокатов, просто суды признавали требования формальными по штрафам... Было дело изымали компьютеры, но оставляли на "ответственное хранение", ибо не решались увезти... опасались видно чего-то. Никогда! Ни разу не давал денег. Молод был и дерзок. А с некоторого времени ушел в тень. На 100%... И не нужно рассказывать, что сегодня налоговая злее чем при яныках и премьере азирове... Не верю! Пруфы на решения судов не дам. Хотите верьте на слово, хотите нет. Каждый сам решает быть ли ему терпилой. Если в этой стране можно безнаказанно не платить налогов, то и с меня хватит. Я дважды отстоял право каждого выбирать власть в этой стране и каждый это право использовал. Результат на мониторе! Простите за откровенность.... Просьба к модерам не удалять этот пост сразу. Пусть хоть старожилы прочтут С уважением.
Здравствуйте Владимир . Мне Странна и Непонятна Ваша позиция . Т . Е . Государство должно исполнять свои обязанности . Полиция ,Скорая , Пожарные , очистка воды (МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ И ПЕРЕЧИСЛЯТЬ) должны выполнять свои обязанности , а Вы , как член общества не должен платить за это . Вы не находите это забавным ? Да , я скулю время от времени , что налоговая беспокоит , ну и что ! Собрать деньги , перейти в кеш и ничего не делать ? Или делать все на "черную ". А если соответственные государственные органы вас поймают на неуплате налогов и заберут или конфискуют все ?
Мне например лучше работать в "белую "с налогами . Странствия в налоговую мне НЕ нравятся . Ну Вы же знаете, лучше прийти , сделать бровки" домиком ", покаяться . Они ведь все равно не отстанут ! Ну да , у меня возникают дополнительные расходы, но не нужно быть Эйнштейном , чтобы додуматься как компенсировать это . Если ты все таки гражданин, член общества , ты ОБЯЗАН платить . Я не хочу всем понравится , хочу просто ВСЕМ напомнить , насколько важно быть думающим человеком . Например выбирать не против кого то , а умного человека. А на счет работы .....)))) буду работать пока не сотрусь , до мочек ушей . Буду за собой тещу на море таскать , потом что государство пока не может помочь пенсионерам . Я не примерный , есть и у меня косяки , но Вы же живете в Украине и пользуетесь гражданством . Короче Вы человек не глупый , сами поймете . Всем Спокойной ночи и Хороших снов !
Востаннє редагувалось холява в Нед 11 жов, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
VALONI написав:у нас для ВАС супер предложение - 14,5% годовых депозит! Я спросил а как же ваша автопролонгация на 12% - что это было? Вообщем они тоже не знают. А раз они не знают, как можно доверять - банки ж это о доверии...
Индивидуальные условия под ФГВФЛ не попадают.
это смотря как оформить. Был такой фидо банк он к каждому депозиту от 20 тыс кроме % платил 1200 раз в квартал "коммуналку", затем ушёл под фонд, тело депозита и % вернули полностью. Если в договоре %ты как на сайте то можно не бояться, остальное пусть бонусами оформляют.
да уж, хороший банк был . последний бонус по вкладу "почтовый" в размере 9 тыс капнул за неделю до ВА. там в сумме чуть ли не 54% годовых выходило, и на форумной ветке гусары учили как максимизировать прибыль
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.