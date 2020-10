Додано: Нед 11 жов, 2020 19:45

Уважаемые коллеги, Васииль и доктор Холява, расскажу очень коротко свою историю....

За 25 лет предпринимательской деятельности ни разу не договаривался с налоговой. Платил ВСЕ налоги согласно Законодательства каждого времени. Как физик и как юрик в разное время. Отбивался несколько раз в судах от абсурдных исков, БЕЗ адвокатов, просто суды признавали требования формальными по штрафам... Было дело изымали компьютеры, но оставляли на "ответственное хранение", ибо не решались увезти... опасались видно чего-то. Никогда! Ни разу не давал денег.

Молод был и дерзок.

А с некоторого времени ушел в тень. На 100%...

И не нужно рассказывать, что сегодня налоговая злее чем при яныках и премьере азирове... Не верю!

Пруфы на решения судов не дам. Хотите верьте на слово, хотите нет.

Каждый сам решает быть ли ему терпилой.

Если в этой стране можно безнаказанно не платить налогов, то и с меня хватит.

Я дважды отстоял право каждого выбирать власть в этой стране и каждый это право использовал. Результат на мониторе!

Простите за откровенность....

Просьба к модерам не удалять этот пост сразу. Пусть хоть старожилы прочтут

С уважением.

– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.