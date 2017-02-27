Додано: Нед 11 жов, 2020 20:34

vovan_prm написав: Уважаемые коллеги, Васииль и доктор Холява, расскажу очень коротко свою историю....

За 25 лет предпринимательской деятельности ни разу не договаривался с налоговой. Платил ВСЕ налоги согласно Законодательства каждого времени. Как физик и как юрик в разное время. Отбивался несколько раз в судах от абсурдных исков, БЕЗ адвокатов, просто суды признавали требования формальными по штрафам... Было дело изымали компьютеры, но оставляли на "ответственное хранение", ибо не решались увезти... опасались видно чего-то. Никогда! Ни разу не давал денег.

Молод был и дерзок.

А с некоторого времени ушел в тень. На 100%...

И не нужно рассказывать, что сегодня налоговая злее чем при яныках и премьере азирове... Не верю!

Пруфы на решения судов не дам. Хотите верьте на слово, хотите нет.

Каждый сам решает быть ли ему терпилой.

Если в этой стране можно безнаказанно не платить налогов, то и с меня хватит.

Я дважды отстоял право каждого выбирать власть в этой стране и каждый это право использовал. Результат на мониторе!

Простите за откровенность....

Просьба к модерам не удалять этот пост сразу. Пусть хоть старожилы прочтут

С уважением. Уважаемые коллеги, Васииль и доктор Холява, расскажу очень коротко свою историю....За 25 лет предпринимательской деятельности ни разу не договаривался с налоговой. Платил ВСЕ налоги согласно Законодательства каждого времени. Как физик и как юрик в разное время. Отбивался несколько раз в судах от абсурдных исков, БЕЗ адвокатов, просто суды признавали требования формальными по штрафам... Было дело изымали компьютеры, но оставляли на "ответственное хранение", ибо не решались увезти... опасались видно чего-то. Никогда! Ни разу не давал денег.Молод был и дерзок.А с некоторого времени ушел в тень. На 100%...И не нужно рассказывать, что сегодня налоговая злее чем при яныках и премьере азирове... Не верю!Пруфы на решения судов не дам. Хотите верьте на слово, хотите нет.Каждый сам решает быть ли ему терпилой.Если в этой стране можно безнаказанно не платить налогов, то и с меня хватит.Я дважды отстоял право каждого выбирать власть в этой стране и каждый это право использовал. Результат на мониторе!Простите за откровенность....Просьба к модерам не удалять этот пост сразу. Пусть хоть старожилы прочтутС уважением.

Здравствуйте Владимир .Мне Странна и Непонятна Ваша позиция .Т . Е . Государство должно исполнять свои обязанности .Полиция ,Скорая , Пожарные , очистка воды (МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ И ПЕРЕЧИСЛЯТЬ) должны выполнять свои обязанности , а Вы , как член общества не должен платить за это .Вы не находите это забавным ?Да , я скулю время от времени , что налоговая беспокоит , ну и что !Собрать деньги , перейти в кеш и ничего не делать ? Или делать все на "черную ".А если соответственные государственные органы вас поймают на неуплате налогов и заберут или конфискуют все ?Мне например лучше работать в "белую "с налогами .Странствия в налоговую мне НЕ нравятся .Ну Вы же знаете, лучше прийти , сделать бровки" домиком ", покаяться .Они ведь все равно не отстанут !Ну да , у меня возникают дополнительные расходы, но не нужно быть Эйнштейном , чтобы додуматься как компенсировать это .Если ты все таки гражданин, член общества , ты ОБЯЗАН платить .Я не хочу всем понравится , хочу просто ВСЕМ напомнить , насколько важно быть думающим человеком .Например выбирать не против кого то , а умного человека.А на счет работы .....)))) буду работать пока не сотрусь , до мочек ушей .Буду за собой тещу на море таскать , потом что государство пока не может помочь пенсионерам .Я не примерный , есть и у меня косяки , но Вы же живете в Украине и пользуетесь гражданством .Короче Вы человек не глупый , сами поймете .Всем Спокойной ночи и Хороших снов !