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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6583658465856586>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:11

  Василь-Рівне написав:Ви, напевне, не бізнесмен.

Василю, вітаю. Ні, я не бізнесмен.

Холява дуже з серйозним настроєм і при "повній зброї" збирався у податкову, та ще й збірна програла. От я і запитав у такому дусі. Тут немає якогось підтексту. Холява іноді пише про своі справи в бізнесі, а мені дійсно цікаво.

Курси долара наприкінці вихідних такі (гурт):

Харків 28.35..28.37 - 28.40..43
Чернігів 28.30 - 28.43
Суми 28.25 - 28.40
Полтава 28.33 - 28.40
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Диванный аналитик - это все же лучше, чем бизнесмен-горемыка

Ніколи не розумів людей які заздрять чи зловтішаються з проблем чи біди у інших. Але трішечки розвію радість зловтіхи зрадіо - рішення продажного судді нас підкосило, але не знищило, а от віру у справедливість нашого судочинства солідно похитнуло.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые коллеги, Васииль и доктор Холява, расскажу очень коротко свою историю....
За 25 лет предпринимательской деятельности ни разу не договаривался с налоговой. Платил ВСЕ налоги согласно Законодательства каждого времени. Как физик и как юрик в разное время. Отбивался несколько раз в судах от абсурдных исков, БЕЗ адвокатов, просто суды признавали требования формальными по штрафам... Было дело изымали компьютеры, но оставляли на "ответственное хранение", ибо не решались увезти... опасались видно чего-то. Никогда! Ни разу не давал денег.
Молод был и дерзок.
А с некоторого времени ушел в тень. На 100%...
И не нужно рассказывать, что сегодня налоговая злее чем при яныках и премьере азирове... Не верю!
Пруфы на решения судов не дам. Хотите верьте на слово, хотите нет.
Каждый сам решает быть ли ему терпилой.
Если в этой стране можно безнаказанно не платить налогов, то и с меня хватит.
Я дважды отстоял право каждого выбирать власть в этой стране и каждый это право использовал. Результат на мониторе!
Простите за откровенность....
Просьба к модерам не удалять этот пост сразу. Пусть хоть старожилы прочтут
С уважением.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Никогда! Ни разу не давал денег.
Молод был и дерзок.

Просто Вам повезло - до Вас ніколи не приїжджала чорна сотня Азарова. Вірно? Чули за таких?,
  vovan_prm написав:Платил ВСЕ налоги согласно Законодательства каждого времени

Не повірите - ми теж .
  vovan_prm написав:Было дело изымали компьютеры, но оставляли на "ответственное хранение", ибо не решались увезти... опасались видно чего-то

У Вас був такий бізнес який без проблем міг бути відновлений після цього, у нас, на жаль, ні.
  vovan_prm написав:Отбивался несколько раз в судах от абсурдных исков, БЕЗ адвокатов, просто суды признавали требования формальными по штрафам

Впевнені, що якби потрапили до судді-посівальника як ми, то виграли би справу?
  vovan_prm написав:А с некоторого времени ушел в тень. На 100%...

Це результат судових тяжб з податковою?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 11 жов, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:26

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Диванный аналитик - это все же лучше, чем бизнесмен-горемыка

Ніколи не розумів людей які заздрять чи зловтішаються з проблем чи біди у інших. Але трішечки розвію радість зловтіхи зрадіо - рішення продажного судді нас підкосило, але не знищило, а от віру у справедливість нашого судочинства солідно похитнуло.


Не сочиняйте - не злорадствовал я ни одному реальному проигранному кейсу. Просто вы свой личный негативный опыт почему то решили выдать за общую юридическую практику. А того, кто посмел возразить, назвали "диванным онолитиком". За что я вам привет и передал. Какие после этого обиды?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:34

  vovan_prm написав:Уважаемые коллеги, Васииль и доктор Холява, расскажу очень коротко свою историю....
За 25 лет предпринимательской деятельности ни разу не договаривался с налоговой. Платил ВСЕ налоги согласно Законодательства каждого времени. Как физик и как юрик в разное время. Отбивался несколько раз в судах от абсурдных исков, БЕЗ адвокатов, просто суды признавали требования формальными по штрафам... Было дело изымали компьютеры, но оставляли на "ответственное хранение", ибо не решались увезти... опасались видно чего-то. Никогда! Ни разу не давал денег.
Молод был и дерзок.
А с некоторого времени ушел в тень. На 100%...
И не нужно рассказывать, что сегодня налоговая злее чем при яныках и премьере азирове... Не верю!
Пруфы на решения судов не дам. Хотите верьте на слово, хотите нет.
Каждый сам решает быть ли ему терпилой.
Если в этой стране можно безнаказанно не платить налогов, то и с меня хватит.
Я дважды отстоял право каждого выбирать власть в этой стране и каждый это право использовал. Результат на мониторе!
Простите за откровенность....
Просьба к модерам не удалять этот пост сразу. Пусть хоть старожилы прочтут
С уважением.


Здравствуйте Владимир .
Мне Странна и Непонятна Ваша позиция .
Т . Е . Государство должно исполнять свои обязанности .
Полиция ,Скорая , Пожарные , очистка воды (МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ И ПЕРЕЧИСЛЯТЬ) должны выполнять свои обязанности , а Вы , как член общества не должен платить за это .
Вы не находите это забавным ?
Да , я скулю время от времени , что налоговая беспокоит , ну и что !
Собрать деньги , перейти в кеш и ничего не делать ? Или делать все на "черную ".
А если соответственные государственные органы вас поймают на неуплате налогов и заберут или конфискуют все ?

Мне например лучше работать в "белую "с налогами .
Странствия в налоговую мне НЕ нравятся .
Ну Вы же знаете, лучше прийти , сделать бровки" домиком ", покаяться .
Они ведь все равно не отстанут !
Ну да , у меня возникают дополнительные расходы, но не нужно быть Эйнштейном , чтобы додуматься как компенсировать это .
Если ты все таки гражданин, член общества , ты ОБЯЗАН платить .
Я не хочу всем понравится , хочу просто ВСЕМ напомнить , насколько важно быть думающим человеком .
Например выбирать не против кого то , а умного человека.
А на счет работы .....)))) буду работать пока не сотрусь , до мочек ушей .
Буду за собой тещу на море таскать , потом что государство пока не может помочь пенсионерам .
Я не примерный , есть и у меня косяки , но Вы же живете в Украине и пользуетесь гражданством .
Короче Вы человек не глупый , сами поймете .
Всем Спокойной ночи и Хороших снов !
Востаннє редагувалось холява в Нед 11 жов, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:34

Василь-Рівне И кстати..... яныков-то и азирова погнали уже 6 лет как.... За сейчас речь, или за тогда?
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:39

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  VALONI написав:у нас для ВАС супер предложение - 14,5% годовых депозит! Я спросил а как же ваша автопролонгация на 12% - что это было? Вообщем они тоже не знают. А раз они не знают, как можно доверять - банки ж это о доверии...

Индивидуальные условия под ФГВФЛ не попадают.

это смотря как оформить. Был такой фидо банк он к каждому депозиту от 20 тыс кроме % платил 1200 раз в квартал "коммуналку", затем ушёл под фонд, тело депозита и % вернули полностью. Если в договоре %ты как на сайте то можно не бояться, остальное пусть бонусами оформляют.


да уж, хороший банк был :) . последний бонус по вкладу "почтовый" в размере 9 тыс капнул за неделю до ВА. там в сумме чуть ли не 54% годовых выходило, и на форумной ветке гусары учили как максимизировать прибыль :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:48

холява Верно вы все, доктор излагаете....
Сам не кайфую ни от сказанного, ни от сделанного...
Устал слегка. Да и жизнь подзагнала.
Дважды я пытался сделать Нашу страну лучше. ДВАЖДЫ! и не словом.
Але те що маємо назараз, є результатом вільного вибору... Такий як він є. Цей вибір. Ми прагнули іншого. Але він такий.
Лох - это судьба (с) песня такая... слыхали?
Пока лох внутри нас, так и будем жить.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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