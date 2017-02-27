Додано: Нед 11 жов, 2020 21:02

vovan_prm написав: холява Верно вы все, доктор излагаете....

Сам не кайфую ни от сказанного, ни от сделанного...

Устал слегка. Да и жизнь подзагнала.

Дважды я пытался сделать Нашу страну лучше. ДВАЖДЫ! и не словом.

Але те що маємо є результатом вільного вибору... Такий як він є. Цей вибір. Ми прагнули іншого. Але він такий.

Лох - это судьба (с) песня такая...

Пока лох внутри нас, так и будем жить. Верно вы все, доктор излагаете....Сам не кайфую ни от сказанного, ни от сделанного...Устал слегка. Да и жизнь подзагнала.Дважды я пытался сделать Нашу страну лучше. ДВАЖДЫ! и не словом.Але те що маємо є результатом вільного вибору... Такий як він є. Цей вибір. Ми прагнули іншого. Але він такий.Лох - это судьба (с) песня такая...Пока лох внутри нас, так и будем жить.

Владимир Батькович (простите не знаю как Вас по батюшке)!Ну нельзя так вот "опустить крылья ".Потихоньку , хоть на базаре , хоть за рулем , хоть менеджером , хоть где , Вы должны работать !Быть в круговороте жизни !Иметь свое мнение ,которое основывается на опыте жизни .И судить и осуждать себя не надо ,Вы прожили жизнь .Простите , только перед последним раскаянием Вы можете судить себя !А пока Вы здесь и не встретились с Господом , Вы должны РАБОТАТЬ !Только так Вы можете ощущать себя нужным !Пусть даже от Вас нужны будут только деньги .))))