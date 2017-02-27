Додано: Пон 12 жов, 2020 03:43

zРадио написав: А мотивация отхлестать в суде фискалов мокрыми трусами по нахальной роже всегда достойна уважения. А мотивация отхлестать в суде фискалов мокрыми трусами по нахальной роже всегда достойна уважения.

Фискалам палец в рот не клади - отгрызут руку.Как-то просрочил платеж на 1 день (в последний день касса не работала, а в банке платежку не успел оформить). Были сомнения какой день последним считать, так что просрочка была под вопросом, но на всяк случай с запасом заплатил. Пришел в налоговую поинтересоваться что там, оказалось ничего. И только когда сам объяснил инспектору что возможно просрочил платеж на день, она перепроверила и говорит - да, оказалось платеж я заплатил вовремя, но провелся он через день, но ничего страшного, я говорю - ну тогда я пошел, а она - стоять, и тутже оформила и вручила мне уведомление со штрафом и угрозами на случай неуплаты штрафаВот так вот фискалы добропорядочных налогоплательщиков поощряют