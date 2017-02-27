vovan_prm написав:холява Верно вы все, доктор излагаете.... Сам не кайфую ни от сказанного, ни от сделанного... Устал слегка. Да и жизнь подзагнала. Дважды я пытался сделать Нашу страну лучше. ДВАЖДЫ! и не словом. Але те що маємо є результатом вільного вибору... Такий як він є. Цей вибір. Ми прагнули іншого. Але він такий. Лох - это судьба (с) песня такая... Пока лох внутри нас, так и будем жить.
Владимир Батькович (простите не знаю как Вас по батюшке)! Ну нельзя так вот "опустить крылья ". Потихоньку , хоть на базаре , хоть за рулем , хоть менеджером , хоть где , Вы должны работать ! Быть в круговороте жизни ! Иметь свое мнение ,которое основывается на опыте жизни . И судить и осуждать себя не надо ,Вы прожили жизнь .
Простите , только перед последним раскаянием Вы можете судить себя ! А пока Вы здесь и не встретились с Господом , Вы должны РАБОТАТЬ !
Только так Вы можете ощущать себя нужным ! Пусть даже от Вас нужны будут только деньги . ))))
vovan_prm написав:холява Верно вы все, доктор излагаете.... Сам не кайфую ни от сказанного, ни от сделанного... Устал слегка. Да и жизнь подзагнала. Дважды я пытался сделать Нашу страну лучше. ДВАЖДЫ! и не словом. Але те що маємо є результатом вільного вибору... Такий як він є. Цей вибір. Ми прагнули іншого. Але він такий. Лох - это судьба (с) песня такая... Пока лох внутри нас, так и будем жить.
Владимир Батькович (простите не знаю как Вас по батюшке)! Ну нельзя так вот "опустить крылья ". Потихоньку , хоть на базаре , хоть за рулем , хоть менеджером , хоть где , Вы должны работать ! Быть в круговороте жизни ! Иметь свое мнение ,которое основывается на опыте жизни . И судить и осуждать себя не надо ,Вы прожили жизнь .
Простите , только перед последним раскаянием Вы можете судить себя ! А пока Вы здесь и не встретились с Господом , Вы должны РАБОТАТЬ !
Только так Вы можете ощущать себя нужным ! Пусть даже от Вас нужны будут только деньги . ))))
Да так и делаю. Куда их девать-то... разум и опыт... бухчу иногда для порядка. Понимаю в душе что без мозгов жить легче. Усталость она проходит. Вот обрывал вчера виноград и, представляете, нашел (там рядом на грядке) спелую клубнику в октябре! жене отнес. Несколько минут искренней радости. Так что справляться умею. Но Вам благодарен за понимание. Профессионализм его не денешь никуда. А так-то все мы человеки. И вы в кота стреляли, белку задушившего... Кому в кого камни бросать... Спасибо.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
ВСЕ у всех Будет Отлично ! Как то приехал я .............(думайте , что придумал )к схимнику . Долго договаривался ,просил о Благословении,собеседовании ..............ОТВЕТИЛ МОЛ ПРИЕЗЖАЙ 2 МИНУТЫ. Беседовали минут 20 . И вот спрашиваю его , а как вот жить в гармонии ,не думать плохо и не предпринимать в ответ действий . Ответил он мне одной фразой " НЕ ДЕЛАЙ ЗЛА" .
zРадио написав:А того, кто посмел возразить, назвали "диванным онолитиком"
Ну як би це так і є. З податковою він не судився, а от інших повчає, більше того, почав відразу з хамства, став таврувати терпилою. Точно знаю, що такі екземпляри це слово мені в очі ніколи не скажуть, а от з дивану - мільйон разів будуть намагатися виставити себе от таким, крутим, хайповим та безстрашним. От і навіщо таке робити, можете пояснити чи мені це зробити з психологічної точки зору? Єдиною моєю помилкою була відповідь на це хамство, воно не вартувало того.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
zРадио написав:А того, кто посмел возразить, назвали "диванным онолитиком"
Ну як би це так і є. З податковою він не судився, а от інших повчає, більше того, почав відразу з хамства, став таврувати терпилою. Точно знаю, що такі екземпляри це слово мені в очі ніколи не скажуть, а от з дивану - мільйон разів будуть намагатися виставити себе от таким, крутим, хайповим та безстрашним. От і навіщо таке робити, можете пояснити чи мені це зробити з психологічної точки зору? Єдиною моєю помилкою була відповідь на це хамство, воно не вартувало того.
Не знаю, я не увидел там бахвальства. А мотивация отхлестать в суде фискалов мокрыми трусами по нахальной роже всегда достойна уважения. И такая практика реально повсеместная. Я, правда, ни в коей мере не рад, что у вас этого не получилось. Презумпция налоговой вины, культивируемая ГФС - настояшее варварство, которому нужно давать бой даже если проигрышные прецеденты имели место быть
zРадио написав:А мотивация отхлестать в суде фискалов мокрыми трусами по нахальной роже всегда достойна уважения. И такая практика реально повсеместная.
Дискусія почалося з виклику шановного холява до податкової. Абсолютна більшість форумчан не є власниками-співвласниками підприємств, тому не знають, що виклик в податкову не означає автоматичне вимагання від вас хабаря. На 99,999% це буде прохання, ну наприклад, наперед заплатити податки (принаймні з нами так було). Звичайно, після цього можна, можна з апломбом летіти до суду з ціллю, як Ви виразились, дати їм своїми мокрими від переляку трусами по морді, а можна і не загострювати відносини с фіскалами і заплатити, розуміючи, що просять не лише для показників плану, а коли дійсно в бюджеті .опа, а зарплати лікарям, вчителям, воякам та пенсії своїм же мамам, татам, дідусям, бабусям платити потрібно. Тому я за другий варіант і люба людина яка йде в бізнес мусить розуміти ризики цієї справи і що цей шлях не намазаний суцільно медом
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.