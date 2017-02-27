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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6583658465856586

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:02

  vovan_prm написав:холява Верно вы все, доктор излагаете....
Сам не кайфую ни от сказанного, ни от сделанного...
Устал слегка. Да и жизнь подзагнала.
Дважды я пытался сделать Нашу страну лучше. ДВАЖДЫ! и не словом.
Але те що маємо є результатом вільного вибору... Такий як він є. Цей вибір. Ми прагнули іншого. Але він такий.
Лох - это судьба (с) песня такая...
Пока лох внутри нас, так и будем жить.


Владимир Батькович (простите не знаю как Вас по батюшке)!
Ну нельзя так вот "опустить крылья ".
Потихоньку , хоть на базаре , хоть за рулем , хоть менеджером , хоть где , Вы должны работать !
Быть в круговороте жизни !
Иметь свое мнение ,которое основывается на опыте жизни .
И судить и осуждать себя не надо ,Вы прожили жизнь .

Простите , только перед последним раскаянием Вы можете судить себя !
А пока Вы здесь и не встретились с Господом , Вы должны РАБОТАТЬ !

Только так Вы можете ощущать себя нужным !
Пусть даже от Вас нужны будут только деньги .
))))
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:22

  холява написав:
  vovan_prm написав:холява Верно вы все, доктор излагаете....
Сам не кайфую ни от сказанного, ни от сделанного...
Устал слегка. Да и жизнь подзагнала.
Дважды я пытался сделать Нашу страну лучше. ДВАЖДЫ! и не словом.
Але те що маємо є результатом вільного вибору... Такий як він є. Цей вибір. Ми прагнули іншого. Але він такий.
Лох - это судьба (с) песня такая...
Пока лох внутри нас, так и будем жить.


Владимир Батькович (простите не знаю как Вас по батюшке)!
Ну нельзя так вот "опустить крылья ".
Потихоньку , хоть на базаре , хоть за рулем , хоть менеджером , хоть где , Вы должны работать !
Быть в круговороте жизни !
Иметь свое мнение ,которое основывается на опыте жизни .
И судить и осуждать себя не надо ,Вы прожили жизнь .

Простите , только перед последним раскаянием Вы можете судить себя !
А пока Вы здесь и не встретились с Господом , Вы должны РАБОТАТЬ !

Только так Вы можете ощущать себя нужным !
Пусть даже от Вас нужны будут только деньги .
))))

Да так и делаю.
Куда их девать-то... разум и опыт... бухчу иногда для порядка.
Понимаю в душе что без мозгов жить легче.
Усталость она проходит.
Вот обрывал вчера виноград и, представляете, нашел (там рядом на грядке) спелую клубнику :shock: в октябре! жене отнес. Несколько минут искренней радости.
Так что справляться умею.
Но Вам благодарен за понимание. Профессионализм его не денешь никуда.
А так-то все мы человеки. И вы в кота стреляли, белку задушившего...
Кому в кого камни бросать...
Спасибо.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:35

vovan_prm

ВСЕ у всех Будет Отлично !
Как то приехал я .............(думайте , что придумал )к схимнику .
Долго договаривался ,просил о Благословении,собеседовании ..............ОТВЕТИЛ МОЛ ПРИЕЗЖАЙ 2 МИНУТЫ.
Беседовали минут 20 .
И вот спрашиваю его , а как вот жить в гармонии ,не думать плохо и не предпринимать в ответ действий .
Ответил он мне одной фразой " НЕ ДЕЛАЙ ЗЛА" .

Точно всем Спокойной ночи !!!!
Извините !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:45

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Диванный аналитик - это все же лучше, чем бизнесмен-горемыка :mrgreen:

Налогоплательщики выигрывают у фискалов 80% исков
https://pefa.kiev.ua/ukrayntsy-staly-ch ... -retsepty/

Фискали це податкова? ))


таки да :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:47

холява Спасибо
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А того, кто посмел возразить, назвали "диванным онолитиком"

Ну як би це так і є. З податковою він не судився, а от інших повчає, більше того, почав відразу з хамства, став таврувати терпилою. Точно знаю, що такі екземпляри це слово мені в очі ніколи не скажуть, а от з дивану - мільйон разів будуть намагатися виставити себе от таким, крутим, хайповим та безстрашним. От і навіщо таке робити, можете пояснити чи мені це зробити з психологічної точки зору? :wink: Єдиною моєю помилкою була відповідь на це хамство, воно не вартувало того.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:10

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:А того, кто посмел возразить, назвали "диванным онолитиком"

Ну як би це так і є. З податковою він не судився, а от інших повчає, більше того, почав відразу з хамства, став таврувати терпилою. Точно знаю, що такі екземпляри це слово мені в очі ніколи не скажуть, а от з дивану - мільйон разів будуть намагатися виставити себе от таким, крутим, хайповим та безстрашним. От і навіщо таке робити, можете пояснити чи мені це зробити з психологічної точки зору? :wink: Єдиною моєю помилкою була відповідь на це хамство, воно не вартувало того.


Не знаю, я не увидел там бахвальства. А мотивация отхлестать в суде фискалов мокрыми трусами по нахальной роже всегда достойна уважения. И такая практика реально повсеместная. Я, правда, ни в коей мере не рад, что у вас этого не получилось. Презумпция налоговой вины, культивируемая ГФС - настояшее варварство, которому нужно давать бой даже если проигрышные прецеденты имели место быть
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 03:43

  zРадио написав:А мотивация отхлестать в суде фискалов мокрыми трусами по нахальной роже всегда достойна уважения.


Фискалам палец в рот не клади - отгрызут руку. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 12 жов, 2020 07:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А мотивация отхлестать в суде фискалов мокрыми трусами по нахальной роже всегда достойна уважения. И такая практика реально повсеместная.

Дискусія почалося з виклику шановного холява до податкової. Абсолютна більшість форумчан не є власниками-співвласниками підприємств, тому не знають, що виклик в податкову не означає автоматичне вимагання від вас хабаря. На 99,999% це буде прохання, ну наприклад, наперед заплатити податки (принаймні з нами так було). Звичайно, після цього можна, можна з апломбом летіти до суду з ціллю, як Ви виразились, дати їм своїми мокрими від переляку трусами по морді, а можна і не загострювати відносини с фіскалами і заплатити, розуміючи, що просять не лише для показників плану, а коли дійсно в бюджеті .опа, а зарплати лікарям, вчителям, воякам та пенсії своїм же мамам, татам, дідусям, бабусям платити потрібно. Тому я за другий варіант і люба людина яка йде в бізнес мусить розуміти ризики цієї справи і що цей шлях не намазаний суцільно медом
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:37

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт):
9-32:
Харьков 28.36 - 28.39, большинство курсов покупки - 28.35, продажи - 28.40

9-37:
Чернигов 28.28 - 28.42
Сумы 28.25 - 28.40
Полтава 28.28 - 28.40

Всем удачной рабочей недели.
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