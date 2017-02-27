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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6584658565866587

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."

Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:04

  sailed написав:Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."

Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.


бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:12

  prodigy написав:
  sailed написав:Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."

Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.


бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)

Как знать, как знать...
Если депозитчики, пораскинув мозгами, сделают вывод, что гривнодепозиты превращаются в тыкву, и начнут потихоньку перевкладываться в бетон, то никакой просадки на 15% в ближайшие годы на рынке новостроя не случится.
А если прикинуть, что наш и без того конский дефицит бюджета будет нарастать, а станок не остановится, то через 2-3 года падение долларовых цен на недвигу может только начаться(учитывая большую инерцию этого рынка).
antey1969
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