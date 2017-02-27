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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:00
Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."
Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:04
sailed написав:
Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."
Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:12
prodigy написав: sailed написав:
Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."
Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)
Как знать, как знать...
Если депозитчики, пораскинув мозгами, сделают вывод, что гривнодепозиты превращаются в тыкву, и начнут потихоньку перевкладываться в бетон, то никакой просадки на 15% в ближайшие годы на рынке новостроя не случится.
А если прикинуть, что наш и без того конский дефицит бюджета будет нарастать, а станок не остановится, то через 2-3 года падение долларовых цен на недвигу может только начаться(учитывая большую инерцию этого рынка).
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Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
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