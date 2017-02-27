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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:00
Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."
Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:04
sailed написав:
Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."
Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:12
prodigy написав: sailed написав:
Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."
Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)
Как знать, как знать...
Если депозитчики, пораскинув мозгами, сделают вывод, что гривнодепозиты превращаются в тыкву, и начнут потихоньку перевкладываться в бетон, то никакой просадки на 15% в ближайшие годы на рынке новостроя не случится.
А если прикинуть, что наш и без того конский дефицит бюджета будет нарастать, а станок не остановится, то через 2-3 года падение долларовых цен на недвигу может только начаться(учитывая большую инерцию этого рынка).
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:29
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.10.2020......................28,2374
Доллар прибавил 3 копейки.
ТОМная сессия открылась на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на копейку, но после небольшой паузы вернулись обратно. После 11-30 приподнялись на полкопейки до уровня закрытия пятницы. Спред все это время не менялся, оставаясь достаточно широким. Пока День Колумба открытий не принес.
Справочный курс встретили котировками 28.2350 - 28.2550, что на полкопейки выше открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно увеличились за счет сразу нескольких мощных факторов. Наиболее весомым стало сокращение объема тендерных сертификатов. Весомую лепту также внесли расходы казначейства и тендерный рефинанс. Небольшая часть этого изобилия ушла в суточные сертификаты и в наличку. Слегка сократился объем суточного рефинанса. Хочется связать эту картину с оживлением экономики, но боюсь, что причина кроется в необходимости соблюсти нормативы обязательного резервирования.
В четверг объем валютного рынка сократился с 531.2 до 413.2 млн. Обороты чистые. Клиенские обороты также сократились, в большей мере сократилось предложение. Наблюдался серьезный перевес спроса.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:33
VALONI написав:
Кстати, + 10 млрд. вернулось из недельных депо-сертификатов, так что топливо есть.
Зате долара не має. Він буде завтра і ще й у подвійній кількості. А як кажуть старожили цього форуму, у нас не практикують інтенсивних торгів по завтрашньому долару. Більшість скупилась в п'ятницю.
Сибарит написав:
В четверг объем валютного рынка сократился с 531.2 до 413.2 млн. Обороты чистые. Клиенские обороты также сократились, в большей мере сократилось предложение. Наблюдался серьезный перевес спроса.
Плюс у нас в середу вихідний. Відповідно знову в четвер подвійна порція від експортерів. Завтра буде видно чи пригодиться ця гривня про яку ви пишете.
Востаннє редагувалось Realist
в Пон 12 жов, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:36
prodigy написав:
бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)
смотря какой и смотря где
28.22-28.25/28.29-28.33
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:57
Зверніть увагу, на скільки обмеженим у нас є інструменти для інвестування.
sailed написав:
Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."
Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
Ми думаємо, що народ масово забере гроші із банківської системи. На моє переконання цього не відбудеться. Що робити із цими грошима далі?
Тримати дома, під матрацом - страшно.
Вкласти в бетон - не у всіх є відповідна сума, щоб вкласти в бетон який не подешевшає. Квартири в спальниках на єбе..х потрібні тільки під час економічного розвитку, а не стагнації.
Вкласти в бізнес - як варіант. Але великі мережі практично не залишають шансів для дрібних підприємців. Та й кількість продуктових магазинів. перукарень, манікюрних салонів, автомийок, шиномонтажів та СТО доволі велика. А от де взяти для всіх цих закладів працівників і як забезпечити їм гіну зарплатню? Працювати самому? Тоді альтернативна вартість ведення такого бізнесу буде захмарна. Краще самому піти в наймані працівники і не турбуватись ні про що.
Купити золото - Це дуже довга інвестиція подібна до пенсійних заощаджень. Плюс велика маржа між купівлею/продажем. Та й ті хто хотів купити золото вже давно це зробили.
Фондового ринку в Україні не має.
Тому із реальних інструментів які можуть "освоїти" депозитну гривню залишаються:
Облігації (теж не всім доступні бо потрібно мати справу із брокерами)
Старий добрий долар.
Ну і ринок землі.
На мою думку саме туди піде частина депозитної кривні у наступному році. Але ця частина не буде дуже значною. Решта ж продовжуватиме сидіти на депозитах і висловлювати свої претензії працівникам банку. Чому такі низькі відсотки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:00
sailed написав:
Інфляція росте, а проценти по депозитах падають
2 натяжки в одном предложении )) На самом деле, инфляция не растет, а проценты по депозитам не падают (и в ближайшее время неизбежно начнут снова расти - во избежание того самого оттока, о котором вы рассуждаете)
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:05
Realist написав:
Він буде завтра і ще й у подвійній кількості.
Двойных порций не было никогда. Были слегка увеличенные. Весомую роль это играло только во времена, когда была обязательная продажа. Сейчас у игроков рынка есть пространство для маневра. Рынок давно научился сглаживать возмущения от рассинхрона выходных.
К тому же стоит учесть, что в день поступления валюта на МБ попасть не успевает. Первый день уходит на валютный контроль.
Сегодня с поступлениями валюты все в порядке - зашла валюта, перечисленная в пятницу. Выходной в США в нось с понедельника на вторник, во вторник и ожидаются перебои. На рынке будет валюта, зашедшая сегодня и ранее.
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