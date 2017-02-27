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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6585658665876588>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."

Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:04

  sailed написав:Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."

Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.


бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:12

  prodigy написав:
  sailed написав:Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."

Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.


бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)

Как знать, как знать...
Если депозитчики, пораскинув мозгами, сделают вывод, что гривнодепозиты превращаются в тыкву, и начнут потихоньку перевкладываться в бетон, то никакой просадки на 15% в ближайшие годы на рынке новостроя не случится.
А если прикинуть, что наш и без того конский дефицит бюджета будет нарастать, а станок не остановится, то через 2-3 года падение долларовых цен на недвигу может только начаться(учитывая большую инерцию этого рынка).
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:21

Немного картинок для разнообразия.

Зображення

Кстати, + 10 млрд. вернулось из недельных депо-сертификатов, так что топливо есть. :D
VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.10.2020......................28,2374
Доллар прибавил 3 копейки.
ТОМная сессия открылась на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на копейку, но после небольшой паузы вернулись обратно. После 11-30 приподнялись на полкопейки до уровня закрытия пятницы. Спред все это время не менялся, оставаясь достаточно широким. Пока День Колумба открытий не принес.
Справочный курс встретили котировками 28.2350 - 28.2550, что на полкопейки выше открытия.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно увеличились за счет сразу нескольких мощных факторов. Наиболее весомым стало сокращение объема тендерных сертификатов. Весомую лепту также внесли расходы казначейства и тендерный рефинанс. Небольшая часть этого изобилия ушла в суточные сертификаты и в наличку. Слегка сократился объем суточного рефинанса. Хочется связать эту картину с оживлением экономики, но боюсь, что причина кроется в необходимости соблюсти нормативы обязательного резервирования.

В четверг объем валютного рынка сократился с 531.2 до 413.2 млн. Обороты чистые. Клиенские обороты также сократились, в большей мере сократилось предложение. Наблюдался серьезный перевес спроса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:33

  VALONI написав:Кстати, + 10 млрд. вернулось из недельных депо-сертификатов, так что топливо есть. :D

Зате долара не має. Він буде завтра і ще й у подвійній кількості. А як кажуть старожили цього форуму, у нас не практикують інтенсивних торгів по завтрашньому долару. Більшість скупилась в п'ятницю.
  Сибарит написав:В четверг объем валютного рынка сократился с 531.2 до 413.2 млн. Обороты чистые. Клиенские обороты также сократились, в большей мере сократилось предложение. Наблюдался серьезный перевес спроса.

Плюс у нас в середу вихідний. Відповідно знову в четвер подвійна порція від експортерів. Завтра буде видно чи пригодиться ця гривня про яку ви пишете.
Востаннє редагувалось Realist в Пон 12 жов, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)

смотря какой и смотря где

28.22-28.25/28.29-28.33
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:57

  sailed написав:Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.
"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."

Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.

Зверніть увагу, на скільки обмеженим у нас є інструменти для інвестування.

Ми думаємо, що народ масово забере гроші із банківської системи. На моє переконання цього не відбудеться. Що робити із цими грошима далі?
Тримати дома, під матрацом - страшно.
Вкласти в бетон - не у всіх є відповідна сума, щоб вкласти в бетон який не подешевшає. Квартири в спальниках на єбе..х потрібні тільки під час економічного розвитку, а не стагнації.
Вкласти в бізнес - як варіант. Але великі мережі практично не залишають шансів для дрібних підприємців. Та й кількість продуктових магазинів. перукарень, манікюрних салонів, автомийок, шиномонтажів та СТО доволі велика. А от де взяти для всіх цих закладів працівників і як забезпечити їм гіну зарплатню? Працювати самому? Тоді альтернативна вартість ведення такого бізнесу буде захмарна. Краще самому піти в наймані працівники і не турбуватись ні про що.
Купити золото - Це дуже довга інвестиція подібна до пенсійних заощаджень. Плюс велика маржа між купівлею/продажем. Та й ті хто хотів купити золото вже давно це зробили.
Фондового ринку в Україні не має.
Тому із реальних інструментів які можуть "освоїти" депозитну гривню залишаються:
Облігації (теж не всім доступні бо потрібно мати справу із брокерами)
Старий добрий долар.
Ну і ринок землі.
На мою думку саме туди піде частина депозитної кривні у наступному році. Але ця частина не буде дуже значною. Решта ж продовжуватиме сидіти на депозитах і висловлювати свої претензії працівникам банку. Чому такі низькі відсотки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:00

  sailed написав:Інфляція росте, а проценти по депозитах падають


2 натяжки в одном предложении )) На самом деле, инфляция не растет, а проценты по депозитам не падают (и в ближайшее время неизбежно начнут снова расти - во избежание того самого оттока, о котором вы рассуждаете)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Він буде завтра і ще й у подвійній кількості.

Двойных порций не было никогда. Были слегка увеличенные. Весомую роль это играло только во времена, когда была обязательная продажа. Сейчас у игроков рынка есть пространство для маневра. Рынок давно научился сглаживать возмущения от рассинхрона выходных.
К тому же стоит учесть, что в день поступления валюта на МБ попасть не успевает. Первый день уходит на валютный контроль.
Сегодня с поступлениями валюты все в порядке - зашла валюта, перечисленная в пятницу. Выходной в США в нось с понедельника на вторник, во вторник и ожидаются перебои. На рынке будет валюта, зашедшая сегодня и ранее.
Сибарит
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