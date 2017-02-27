Додано: Пон 12 жов, 2020 12:57

sailed написав: Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує.

"з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."



Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон. Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує."з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.

Ми думаємо, що народ масово забере гроші із банківської системи. На моє переконання цього не відбудеться. Що робити із цими грошима далі?Тримати дома, під матрацом - страшно.Вкласти в бетон - не у всіх є відповідна сума, щоб вкласти в бетон який не подешевшає. Квартири в спальниках на єбе..х потрібні тільки під час економічного розвитку, а не стагнації.Вкласти в бізнес - як варіант. Але великі мережі практично не залишають шансів для дрібних підприємців. Та й кількість продуктових магазинів. перукарень, манікюрних салонів, автомийок, шиномонтажів та СТО доволі велика. А от де взяти для всіх цих закладів працівників і як забезпечити їм гіну зарплатню? Працювати самому? Тоді альтернативна вартість ведення такого бізнесу буде захмарна. Краще самому піти в наймані працівники і не турбуватись ні про що.Купити золото - Це дуже довга інвестиція подібна до пенсійних заощаджень. Плюс велика маржа між купівлею/продажем. Та й ті хто хотів купити золото вже давно це зробили.Фондового ринку в Україні не має.Тому із реальних інструментів які можуть "освоїти" депозитну гривню залишаються:Облігації (теж не всім доступні бо потрібно мати справу із брокерами)Старий добрий долар.Ну і ринок землі.На мою думку саме туди піде частина депозитної кривні у наступному році. Але ця частина не буде дуже значною. Решта ж продовжуватиме сидіти на депозитах і висловлювати свої претензії працівникам банку. Чому такі низькі відсотки.