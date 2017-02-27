Василь-Рівне написав: Дискусія почалося з виклику шановного холява до податкової. Абсолютна більшість форумчан не є власниками-співвласниками підприємств, тому не знають, що виклик в податкову не означає автоматичне вимагання від вас хабаря. На 99,999% це буде прохання, ну наприклад, наперед заплатити податки (принаймні з нами так було). Звичайно, після цього можна, можна з апломбом летіти до суду з ціллю, як Ви виразились, дати їм своїми мокрими від переляку трусами по морді, а можна і не загострювати відносини с фіскалами і заплатити, розуміючи, що просять не лише для показників плану, а коли дійсно в бюджеті .опа, а зарплати лікарям, вчителям, воякам та пенсії своїм же мамам, татам, дідусям, бабусям платити потрібно. Тому я за другий варіант і люба людина яка йде в бізнес мусить розуміти ризики цієї справи і що цей шлях не намазаний суцільно медом
За просьбу заплатить налоги вперед, действительно, судиться себе дороже. Хоть эта практика и порочна, но настолько уже привычна, что бизнес ее даже в своих прогнозах движения кэша часто учитывает.
Однако же, это самое безобидное требование фискалов. А нередко такие вызовы заканчиваются левыми доначислениями и штрафами - и по таким кейсам судиться уже просто must! Не ударишь по рукам раз - станешь дойной коровой навсегда
Realist написав:Він буде завтра і ще й у подвійній кількості.
К тому же стоит учесть, что в день поступления валюта на МБ попасть не успевает. Первый день уходит на валютный контроль. Сегодня с поступлениями валюты все в порядке - зашла валюта, перечисленная в пятницу. Выходной в США в нось с понедельника на вторник, во вторник и ожидаются перебои. На рынке будет валюта, зашедшая сегодня и ранее.
Итого, раньше Пт. рынок в баланс врядли вернется. Сегодня - ТОМ, завтра - "перебои", среда - выходной. В Чт. МБ начнет выше 28.30 (28.35). Если в Чт. на этом уровне нормально заведут, то к Пт. вернется(?) ощущаемый "эквилибрум" на закрытии прошлой недели (28.25). Неделя вбок?
matroSkin написав:Итого, раньше Пт. рынок в баланс врядли вернется.
Какой будет баланс на рынке, никто не знает. Факт наличия выходных известен всем. Каждый пытается тем или иным способом что-то на этом заработать, пытается прогнозировать и поведение других игроков. Получается что-то вроде игры "камень, ножницы, бумага" с большим количеством игроков. Об исчерпании фактора внеплановых выходных можно будет говорить не раньше следующего вторника.
zРадио написав:... На самом деле, инфляция не растет, а проценты по депозитам не падают ...
Проценты по депозитам не падают? Это шутка? Как говорится, не верь глазам своим? Да они за год падали уже несколько раз. Сравните нынешние ставки со ставками годичной давности. Если не ошибаюсь, недели 2-3 назад пришли очередные уведомления о новом снижении ставок по депозитам.