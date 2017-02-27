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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6585658665876588

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:07

  Василь-Рівне написав: Дискусія почалося з виклику шановного холява до податкової. Абсолютна більшість форумчан не є власниками-співвласниками підприємств, тому не знають, що виклик в податкову не означає автоматичне вимагання від вас хабаря. На 99,999% це буде прохання, ну наприклад, наперед заплатити податки (принаймні з нами так було). Звичайно, після цього можна, можна з апломбом летіти до суду з ціллю, як Ви виразились, дати їм своїми мокрими від переляку трусами по морді, а можна і не загострювати відносини с фіскалами і заплатити, розуміючи, що просять не лише для показників плану, а коли дійсно в бюджеті .опа, а зарплати лікарям, вчителям, воякам та пенсії своїм же мамам, татам, дідусям, бабусям платити потрібно. Тому я за другий варіант і люба людина яка йде в бізнес мусить розуміти ризики цієї справи і що цей шлях не намазаний суцільно медом


За просьбу заплатить налоги вперед, действительно, судиться себе дороже. Хоть эта практика и порочна, но настолько уже привычна, что бизнес ее даже в своих прогнозах движения кэша часто учитывает.

Однако же, это самое безобидное требование фискалов. А нередко такие вызовы заканчиваются левыми доначислениями и штрафами - и по таким кейсам судиться уже просто must! Не ударишь по рукам раз - станешь дойной коровой навсегда
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Облігації (теж не всім доступні бо потрібно мати справу із брокерами)


якраз через брокера найпростіше і найшвидше. із недавнього часу усі операції можна робити дистанційно через ЕЦП (не певен щодо первинного підписання договору, але може й тут BankID допоможе)

ціна питання - 200 грн за одну угоду.
Податків - 0% (порівняйте із депзитними 19.5)

складніше із банками (і набагато дорожче)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:29

  greenozon написав:
  Realist написав:Облігації (теж не всім доступні бо потрібно мати справу із брокерами)


якраз через брокера найпростіше і найшвидше. із недавнього часу усі операції можна робити дистанційно через ЕЦП (не певен щодо первинного підписання договору, але може й тут BankID допоможе)

ціна питання - 200 грн за одну угоду.
Податків - 0% (порівняйте із депзитними 19.5)

складніше із банками (і набагато дорожче)

тож порадьте брокера і на якій біржі працювати ? :oops:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:49

  Сибарит написав:
  Realist написав:Він буде завтра і ще й у подвійній кількості.

К тому же стоит учесть, что в день поступления валюта на МБ попасть не успевает. Первый день уходит на валютный контроль.
Сегодня с поступлениями валюты все в порядке - зашла валюта, перечисленная в пятницу. Выходной в США в нось с понедельника на вторник, во вторник и ожидаются перебои. На рынке будет валюта, зашедшая сегодня и ранее.


Итого, раньше Пт. рынок в баланс врядли вернется. Сегодня - ТОМ, завтра - "перебои", среда - выходной. В Чт. МБ начнет выше 28.30 (28.35).
Если в Чт. на этом уровне нормально заведут, то к Пт. вернется(?) ощущаемый "эквилибрум" на закрытии прошлой недели (28.25). Неделя вбок? :roll:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Итого, раньше Пт. рынок в баланс врядли вернется.

Какой будет баланс на рынке, никто не знает.
Факт наличия выходных известен всем. Каждый пытается тем или иным способом что-то на этом заработать, пытается прогнозировать и поведение других игроков. Получается что-то вроде игры "камень, ножницы, бумага" с большим количеством игроков.
Об исчерпании фактора внеплановых выходных можно будет говорить не раньше следующего вторника.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:... На самом деле, инфляция не растет, а проценты по депозитам не падают ...

Проценты по депозитам не падают? Это шутка? Как говорится, не верь глазам своим? Да они за год падали уже несколько раз. Сравните нынешние ставки со ставками годичной давности. Если не ошибаюсь, недели 2-3 назад пришли очередные уведомления о новом снижении ставок по депозитам.
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