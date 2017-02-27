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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6586658765886589

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:15

  Сибарит написав:
  Realist написав:Він буде завтра і ще й у подвійній кількості.

Двойных порций не было никогда. Были слегка увеличенные. Весомую роль это играло только во времена, когда была обязательная продажа. Сейчас у игроков рынка есть пространство для маневра. Рынок давно научился сглаживать возмущения от рассинхрона выходных.
К тому же стоит учесть, что в день поступления валюта на МБ попасть не успевает. Первый день уходит на валютный контроль.
Сегодня с поступлениями валюты все в порядке - зашла валюта, перечисленная в пятницу. Выходной в США в нось с понедельника на вторник, во вторник и ожидаются перебои. На рынке будет валюта, зашедшая сегодня и ранее.

Все верно. Завтра никаких "двойных" не будет. И штормить завтра будет...
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До речі. Закрив тільки що свою ставку на умовному валютному тоталізаторі. Якщо пригадуєте я трішки здав по 28 (в середньому). Сьогодні відкупився по 28,33.
Ставка не зіграла. На жаль...
Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5. Але і без грошей нерезидентів нижче 27,5-28 нам не має чим продавити, та ще й втакий час як зараз. Очікуємо запуску ринку нерухомості, а там подивимось.
ПС: Зловив себе на думці, що починаю відчувати дежавю. Як коли при владі були проффесіонали Януковича.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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