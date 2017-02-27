Realist написав:Він буде завтра і ще й у подвійній кількості.
Двойных порций не было никогда. Были слегка увеличенные. Весомую роль это играло только во времена, когда была обязательная продажа. Сейчас у игроков рынка есть пространство для маневра. Рынок давно научился сглаживать возмущения от рассинхрона выходных. К тому же стоит учесть, что в день поступления валюта на МБ попасть не успевает. Первый день уходит на валютный контроль. Сегодня с поступлениями валюты все в порядке - зашла валюта, перечисленная в пятницу. Выходной в США в нось с понедельника на вторник, во вторник и ожидаются перебои. На рынке будет валюта, зашедшая сегодня и ранее.
Все верно. Завтра никаких "двойных" не будет. И штормить завтра будет...
До речі. Закрив тільки що свою ставку на умовному валютному тоталізаторі. Якщо пригадуєте я трішки здав по 28 (в середньому). Сьогодні відкупився по 28,33. Ставка не зіграла. На жаль... Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5. Але і без грошей нерезидентів нижче 27,5-28 нам не має чим продавити, та ще й втакий час як зараз. Очікуємо запуску ринку нерухомості, а там подивимось. ПС: Зловив себе на думці, що починаю відчувати дежавю. Як коли при владі були проффесіонали Януковича.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!