Додано: Пон 12 жов, 2020 15:37

До речі. Закрив тільки що свою ставку на умовному валютному тоталізаторі. Якщо пригадуєте я трішки здав по 28 (в середньому). Сьогодні відкупився по 28,33.

Ставка не зіграла. На жаль...

Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5. Але і без грошей нерезидентів нижче 27,5-28 нам не має чим продавити, та ще й втакий час як зараз. Очікуємо запуску ринку нерухомості, а там подивимось.

ПС: Зловив себе на думці, що починаю відчувати дежавю. Як коли при владі були проффесіонали Януковича.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!