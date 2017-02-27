Realist написав:Він буде завтра і ще й у подвійній кількості.
Двойных порций не было никогда. Были слегка увеличенные. Весомую роль это играло только во времена, когда была обязательная продажа. Сейчас у игроков рынка есть пространство для маневра. Рынок давно научился сглаживать возмущения от рассинхрона выходных. К тому же стоит учесть, что в день поступления валюта на МБ попасть не успевает. Первый день уходит на валютный контроль. Сегодня с поступлениями валюты все в порядке - зашла валюта, перечисленная в пятницу. Выходной в США в нось с понедельника на вторник, во вторник и ожидаются перебои. На рынке будет валюта, зашедшая сегодня и ранее.
Все верно. Завтра никаких "двойных" не будет. И штормить завтра будет...
До речі. Закрив тільки що свою ставку на умовному валютному тоталізаторі. Якщо пригадуєте я трішки здав по 28 (в середньому). Сьогодні відкупився по 28,33. Ставка не зіграла. На жаль... Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5. Але і без грошей нерезидентів нижче 27,5-28 нам не має чим продавити, та ще й втакий час як зараз. Очікуємо запуску ринку нерухомості, а там подивимось. ПС: Зловив себе на думці, що починаю відчувати дежавю. Як коли при владі були проффесіонали Януковича.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................12.10.2020............13.10.2020 дата розрахунку...............09.10.2020.............12.10.2020 Євро..................................33,2791..................33,3398...+0.18% Долар США.......................28,2098..................28,2481...+0.14% После полудня доллар прибавил еще копейку. ТОМная сессия открылась на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на копейку, но после небольшой паузы вернулись обратно. После 11-30 приподнялись на полкопейки до уровня закрытия пятницы. Пока День Колумба открытий не принес. Справочный курс встретили котировками 28.2350 - 28.2550, что на полкопейки выше открытия. После 12 рынок оживился. К обеду выросли на 2 копейки. После обеда выросли еще на 2.5 копейки и остановились. Официальный курс встретили котировками 28.2800 - 28.3000. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2019 - 24.5380 (+0) +371 2018 - 27.9282 (-6) +32
Realist написав:Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5
на выходе капитала из овгз и уменьшении притока валюты от экспорта.
Sergei написав:
zРадио написав:... На самом деле, инфляция не растет, а проценты по депозитам не падают ...
Проценты по депозитам не падают? Это шутка? Как говорится, не верь глазам своим? Да они за год падали уже несколько раз. Сравните нынешние ставки со ставками годичной давности. Если не ошибаюсь, недели 2-3 назад пришли очередные уведомления о новом снижении ставок по депозитам.
zРадио имел в виду что "перестали падать" остановившись на 11-12,5% за год
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 жов, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
sailed написав:Інфляція росте, а проценти по депозитах падають. Моно й далі знижує. "з 16 жовтня ми знизимо процентну ставку за новими депозитами у гривнi."
Якось то все дивно, банки становляться не цікаві, єдиний шлях виходить (якщо не хочеш гратись на валютних гойдалках), це бетон.
бетон потеряет 15% за 2-3 года (в 2022/23 можно покупать)
Как знать, как знать... Если депозитчики, пораскинув мозгами, сделают вывод, что гривнодепозиты превращаются в тыкву, и начнут потихоньку перевкладываться в бетон, то никакой просадки на 15% в ближайшие годы на рынке новостроя не случится. А если прикинуть, что наш и без того конский дефицит бюджета будет нарастать, а станок не остановится, то через 2-3 года падение долларовых цен на недвигу может только начаться(учитывая большую инерцию этого рынка).
ХЗ. На сегодня цены на недвигу в Харькове подскочили за год на ~30% в ключевом сегменте (на однокомнатные квартиры). Причина не называется риэлтерами, но для экспертов финансового рынка она очевидна - реклама всевозможных дешевых кредитов под патронатом КМУ и Президента. Не знаю на сколько реально взять дешевый кредит под покупку недвижимости, но продавцы отреагировали абсолютно правильно, подняв цены.
Что касается реальных продаж недвижимости, то они совершаются, со слов того же риэлтера, хотя объемы относительно времен Януковича еще мизерные. Но количество сделок уже позволяет сводить концы с концами релтерским конторам.
Харьков застраивается новым жильем не смотря на кризисы и коронавирусы. Иногда понимаешь, что хорошего варианта в новостроях уже и не осталось вовсе - все распродано. Покупают недвижимость часто иностранцы (студенты, переселенцы, беженцы). Например, в Харькове уже есть районы в центре, где число арабов зашкаливает. Они обеспечены капиталами и открывают различные бизнесы в Украине, так называемые ПИИ в платежном балансе Украины. Именно они и приемлют, а часто и формируют нынешние цены на недвигу в Харькове.
имелось в виду, что ставки по депозитам больше не падают - мы ж не о прошлом сожалеем, а о будущем думаем, так? Дно было в середине августа, и в ближайшее время доходность депозитов снова начнет расти - посмотрите на ОВГЗ. Но и ваш аргумент о росте валютного курса. Риски пребывания в гривне выросли, значит вырастет и премия...
Realist написав:Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5
на выходе капитала из овгз и уменьшении притока валюты от экспорта.
Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.
Цены на зерно сейчас вполне высокие и растут. Пшеница торгуется вблизи 600 долларов, хотя летом было около 475 и для аграриев это было вполне выгодно!! Кукуруза тоже подросла с 310 до 400. Думаю, что это терпимо, хотя до рекорда 2019 года на уровне 460 долларов еще далековато. Нужно узнать об урожае в 2020 году на зерновые, хотя в Украине эта информация сейчас стала абсолютно секретной. Публикуемые данные в сми далеки от реальности.
buratinyo написав:ХЗ. На сегодня цены на недвигу в Харькове подскочили за год на ~30% в ключевом сегменте (на однокомнатные квартиры). Причина не называется риэлтерами, но для экспертов финансового рынка она очевидна - реклама всевозможных дешевых кредитов под патронатом КМУ и Президента. Не знаю на сколько реально взять дешевый кредит под покупку недвижимости, но продавцы отреагировали абсолютно правильно, подняв цены.
Что касается реальных продаж недвижимости, то они совершаются, со слов того же риэлтера, хотя объемы относительно времен Януковича еще мизерные. Но количество сделок уже позволяет сводить концы с концами релтерским конторам.
Харьков застраивается новым жильем не смотря на кризисы и коронавирусы. Иногда понимаешь, что хорошего варианта в новостроях уже и не осталось вовсе - все распродано. Покупают недвижимость часто иностранцы (студенты, переселенцы, беженцы). Например, в Харькове уже есть районы в центре, где число арабов зашкаливает. Они обеспечены капиталами и открывают различные бизнесы в Украине, так называемые ПИИ в платежном балансе Украины. Именно они и приемлют, а часто и формируют нынешние цены на недвигу в Харькове.
пресыщение этого рынка наступит быстрее, чем застройщики успеют достроить свои дома. Я не говорю что это будет завтра или в 2022 но это будет неизбежно. РН - одна из последних ниш где нет олигархов и монополистов, и можно заработать. Много капиталов перетекло туда, но опыт Киева подсказывает что даже крупный застройщик который 20 лет на рынке, который пережил девальвацию и майданы может обанкротится и его инвесторам предложат доплатить 30-40% от стоимости квартиры за достройку и сдачу дома, схема интересная - прибыльная и безрисковая, обкатают в Киеве поедут с ней в регионы. Это я к тому что цена м2 не соответствует рискам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 жов, 2020 17:01, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat