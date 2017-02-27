buratinyo написав:ХЗ. На сегодня цены на недвигу в Харькове подскочили за год на ~30% в ключевом сегменте (на однокомнатные квартиры).
Чем выше выросло в прошлом, тем тяжелее расти в будущем - необходим тот же объем спроса в натуральном выражении и еще больший - в деньгах (на выросших же ценах). А вот падать в высот - легко и просто, особенно, на росте безработицы и снижении зарплат.
Помним - покупаем когда дешево, продаем, когда дорого. Не наоборот! Пузырь 2005-2008 гг уже научил (или даже проучил) и перекупщиков, и горе-инвесторов, и даже покупателей на ажиотаже для себя...
buratinyo написав:Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.
Realist написав:До речі. Закрив тільки що свою ставку на умовному валютному тоталізаторі. Якщо пригадуєте я трішки здав по 28 (в середньому). Сьогодні відкупився по 28,33. Ставка не зіграла. На жаль... Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5. Але і без грошей нерезидентів нижче 27,5-28 нам не має чим продавити, та ще й втакий час як зараз. Очікуємо запуску ринку нерухомості, а там подивимось. ПС: Зловив себе на думці, що починаю відчувати дежавю. Як коли при владі були проффесіонали Януковича.
Не правильні в тебе ставки на курс. Ось приведу свій приклад: усреднився по 28.15, поповнив стовпчики по 18% (14.49% після податків, або 1,2075% місяць). Тепер рахуєм курс відкупу в нуль, 28.489911. Що вище, в мінус, що менше, в плюс.
имелось в виду, что ставки по депозитам больше не падают - мы ж не о прошлом сожалеем, а о будущем думаем, так? Дно было в середине августа, и в ближайшее время доходность депозитов снова начнет расти - посмотрите на ОВГЗ. Но и ваш аргумент о росте валютного курса. Риски пребывания в гривне выросли, значит вырастет и премия...
Мені в парі банків шепнули на вушко, що почекайте трохи і десь з 20х чисел трішки % по депо підуть догори.
Realist написав:До речі. Закрив тільки що свою ставку на умовному валютному тоталізаторі. Якщо пригадуєте я трішки здав по 28 (в середньому). Сьогодні відкупився по 28,33. Ставка не зіграла. На жаль... Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5. Але і без грошей нерезидентів нижче 27,5-28 нам не має чим продавити, та ще й втакий час як зараз. Очікуємо запуску ринку нерухомості, а там подивимось. ПС: Зловив себе на думці, що починаю відчувати дежавю. Як коли при владі були проффесіонали Януковича.
Не правильні в тебе ставки на курс. Ось приведу свій приклад: усреднився по 28.15, поповнив стовпчики по 18% (14.49% після податків, або 1,2075% місяць). Тепер рахуєм курс відкупу в нуль, 28.489911. Що вище, в мінус, що менше, в плюс.
В мене є стовбець який закривається в кінці грудня. Математика подібна до вашої. Щось я не маю бажання до того часу сидіти в гривні. Та й не дуже вірю в такий курс взимку. Тому і відкупився.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!