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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6588658965906591>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:01

  buratinyo написав:ХЗ. На сегодня цены на недвигу в Харькове подскочили за год на ~30% в ключевом сегменте (на однокомнатные квартиры).


Чем выше выросло в прошлом, тем тяжелее расти в будущем - необходим тот же объем спроса в натуральном выражении и еще больший - в деньгах (на выросших же ценах). А вот падать в высот - легко и просто, особенно, на росте безработицы и снижении зарплат.

Помним - покупаем когда дешево, продаем, когда дорого. Не наоборот! Пузырь 2005-2008 гг уже научил (или даже проучил) и перекупщиков, и горе-инвесторов, и даже покупателей на ажиотаже для себя...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.


Чистые международные резервы НБУ сократились на 11,3% в сентябре
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:26

  Realist написав:До речі. Закрив тільки що свою ставку на умовному валютному тоталізаторі. Якщо пригадуєте я трішки здав по 28 (в середньому). Сьогодні відкупився по 28,33.
Ставка не зіграла. На жаль...
Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5. Але і без грошей нерезидентів нижче 27,5-28 нам не має чим продавити, та ще й втакий час як зараз. Очікуємо запуску ринку нерухомості, а там подивимось.
ПС: Зловив себе на думці, що починаю відчувати дежавю. Як коли при владі були проффесіонали Януковича.

Не правильні в тебе ставки на курс.
Ось приведу свій приклад: усреднився по 28.15, поповнив стовпчики по 18% (14.49% після податків, або 1,2075% місяць).
Тепер рахуєм курс відкупу в нуль, 28.489911.
Що вище, в мінус, що менше, в плюс.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:30

  zРадио написав:sailed, Sergei

имелось в виду, что ставки по депозитам больше не падают - мы ж не о прошлом сожалеем, а о будущем думаем, так? Дно было в середине августа, и в ближайшее время доходность депозитов снова начнет расти - посмотрите на ОВГЗ. Но и ваш аргумент о росте валютного курса. Риски пребывания в гривне выросли, значит вырастет и премия...

Зображення

Мені в парі банків шепнули на вушко, що почекайте трохи і десь з 20х чисел трішки % по депо підуть догори.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:33

  flyman написав:
  Realist написав:До речі. Закрив тільки що свою ставку на умовному валютному тоталізаторі. Якщо пригадуєте я трішки здав по 28 (в середньому). Сьогодні відкупився по 28,33.
Ставка не зіграла. На жаль...
Стою і далі на своєму. Не бачу на чому ми повинні вирости вище 29-29,5. Але і без грошей нерезидентів нижче 27,5-28 нам не має чим продавити, та ще й втакий час як зараз. Очікуємо запуску ринку нерухомості, а там подивимось.
ПС: Зловив себе на думці, що починаю відчувати дежавю. Як коли при владі були проффесіонали Януковича.

Не правильні в тебе ставки на курс.
Ось приведу свій приклад: усреднився по 28.15, поповнив стовпчики по 18% (14.49% після податків, або 1,2075% місяць).
Тепер рахуєм курс відкупу в нуль, 28.489911.
Що вище, в мінус, що менше, в плюс.

В мене є стовбець який закривається в кінці грудня. Математика подібна до вашої. Щось я не маю бажання до того часу сидіти в гривні. Та й не дуже вірю в такий курс взимку. Тому і відкупився.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:05

  zРадио написав:
  buratinyo написав:ХЗ. На сегодня цены на недвигу в Харькове подскочили за год на ~30% в ключевом сегменте (на однокомнатные квартиры).


Чем выше выросло в прошлом, тем тяжелее расти в будущем - необходим тот же объем спроса в натуральном выражении и еще больший - в деньгах (на выросших же ценах). А вот падать в высот - легко и просто, особенно, на росте безработицы и снижении зарплат.

Помним - покупаем когда дешево, продаем, когда дорого. Не наоборот! Пузырь 2005-2008 гг уже научил (или даже проучил) и перекупщиков, и горе-инвесторов, и даже покупателей на ажиотаже для себя...


Да. Но мое сообщение было немного о другом. Смысл его в том, что ВСЕ ждут обещанные дешевые кредиты, которых пока нет, и которые запустят экономику Украины. Продавцы недвижимости уже откорректировали свои цены, так как хорошо ПОМНЯТ прошлые удачные годы, начиная с 2000-го, когда развернутое кредитование на рынке недвижимости подняло цены на нее на 1000%. А на сегодня цены поднялись лишь на 30% от последнего дна!

В 2000-2007 годах многие риэлтеры озолотились на постоянном росте цен на недвижимость. Сейчас возможно, что наступает похожая ситуация на рынке. И они это чувствуют.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:12

  flyman написав:Ось приведу свій приклад: усреднився по 28.15, поповнив стовпчики по 18% (14.49% після податків, або 1,2075% місяць).
Тепер рахуєм курс відкупу в нуль, 28.489911.
Що вище, в мінус, що менше, в плюс.

Коректніше буде так:
28.15 * (1 + (0.012075 - 0.001677)) = 28.442704

де 0.001677 - середня ставка по депозиту в дол. (після податків, і за той же період).
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Мені в парі банків шепнули на вушко, що почекайте трохи і десь з 20х чисел трішки % по депо підуть догори
можно ещё у бабок подъездных спросить)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:14

  flyman написав:Ось приведу свій приклад: усреднився по 28.15, поповнив стовпчики по 18% (14.49% після податків, або 1,2075% місяць).
Тепер рахуєм курс відкупу в нуль...

а потом бац - и ВА в банке.
когда пытаешься процентом по депо догнать убегающий после неудачного слива курс...
Бог в помощь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:24

  flyman написав:Мені в парі банків шепнули на вушко, що почекайте трохи і десь з 20х чисел трішки % по депо підуть догори.

НБУ банкам рефинанс раздает под 6%
Если банку нужна будет гривна, он возьмёт ее у эмитента.
Забудьте о высоких ставках.
После национализации Привата - рынок конкуренции за деньги вкладчиков перестал быть рынком.

Новая политика сейчас такова, что влошенец в бумагу должен либо тратить свою гривну, разгоняя инфляцию, либо покупать валюту способствуя приближению выгодного бюджету курса, и опять таки ростом цен на импорт разгонять инфляцию. Или по крайней мере не скатиться в дефляцию.

Давать влошенцам высокие ставки по депо сейчас, это забивать гвоздь сами понимаете.
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