Додано: Пон 12 жов, 2020 18:05

zРадио написав: buratinyo написав: ХЗ. На сегодня цены на недвигу в Харькове подскочили за год на ~30% в ключевом сегменте (на однокомнатные квартиры). ХЗ. На сегодня цены на недвигу в Харькове подскочили за год на ~30% в ключевом сегменте (на однокомнатные квартиры).



Чем выше выросло в прошлом, тем тяжелее расти в будущем - необходим тот же объем спроса в натуральном выражении и еще больший - в деньгах (на выросших же ценах). А вот падать в высот - легко и просто, особенно, на росте безработицы и снижении зарплат.



Помним - покупаем когда дешево, продаем, когда дорого. Не наоборот! Пузырь 2005-2008 гг уже научил (или даже проучил) и перекупщиков, и горе-инвесторов, и даже покупателей на ажиотаже для себя... Чем выше выросло в прошлом, тем тяжелее расти в будущем - необходим тот же объем спроса в натуральном выражении и еще больший - в деньгах (на выросших же ценах). А вот падать в высот - легко и просто, особенно, на росте безработицы и снижении зарплат.Помним - покупаем когда дешево, продаем, когда дорого. Не наоборот! Пузырь 2005-2008 гг уже научил (или даже проучил) и перекупщиков, и горе-инвесторов, и даже покупателей на ажиотаже для себя...

Да. Но мое сообщение было немного о другом. Смысл его в том, что ВСЕ ждут обещанные дешевые кредиты, которых пока нет, и которые запустят экономику Украины. Продавцы недвижимости уже откорректировали свои цены, так как хорошо ПОМНЯТ прошлые удачные годы, начиная с 2000-го, когда развернутое кредитование на рынке недвижимости подняло цены на нее на 1000%. А на сегодня цены поднялись лишь на 30% от последнего дна!В 2000-2007 годах многие риэлтеры озолотились на постоянном росте цен на недвижимость. Сейчас возможно, что наступает похожая ситуация на рынке. И они это чувствуют.