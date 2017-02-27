Додано: Пон 12 жов, 2020 19:14

zРадио написав: buratinyo написав: В 2000-2007 годах многие риэлтеры озолотились на постоянном росте цен на недвижимость. Сейчас возможно, что наступает похожая ситуация на рынке. И они это чувствуют. В 2000-2007 годах многие риэлтеры озолотились на постоянном росте цен на недвижимость. Сейчас возможно, что наступает похожая ситуация на рынке. И они это чувствуют.



Мне имхается, что здесь вообще ничего общего и близко нет. Для начала, в 2000-2007 гг ВВП рос семимильными шагами, на 191% (!!!)



Это 8,4% CAGR - темпы, которые сегодня никто в мире не демонстрирует, даже Китай.



Да, цены на бетон выросли еще сильнее, но во-первых, это было первичное формирование рынка - в 90-х его попросту не было , во-вторых, был мировой пузырь на рынке бетона, в-третьих, ПИИ заливали развивающиеся экономики .



Ничего из вышеперечисленного сегодня нет и даже не маячит на горизонте. А губозакаточный станок пересичных - то такое. Реальность его в чувства приводит в 2 счета.



10 за доллар в марте 2014-го - это зрада зрадная после четырех лет по 8, а в марте 2015-го и 22 - перемога после февральских 42 Мне имхается, что здесь вообще ничего общего и близко нет. Для начала,(!!!)Это 8,4% CAGR - темпы, которые сегодня никто в мире не демонстрирует, даже Китай.Да, цены на бетон выросли еще сильнее, но во-первых,, во-вторых, был мировой пузырь на рынке бетона, в-третьих,Ничего из вышеперечисленного сегодня нет и даже не маячит на горизонте. А губозакаточный станок пересичных - то такое. Реальность его в чувства приводит в 2 счета.10 за доллар в марте 2014-го - это зрада зрадная после четырех лет по 8, а в марте 2015-го и 22 - перемога после февральских 42

Не могу согласиться с выделенным.1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.2. Рынок недвижимости формировался в начале 90-х. Уже тогда были и взлеты и падения. И не один раз. Но кредитования массового на рынке тогда еще не было. Стремно было как-то взять кредит под 260% годовых.А когда гривна стабилизировалась к 2000 году по отношению к доллару, то кредитные ставки банков начали приближаться к ... некоторому подобию разумных в 28-30% годовых. А на тот момент цены на недвижимость были на дня после известного кризиса 1998 года. Люди начали брать недвижимость, будучи уверенными, что после дна она начнет расти в цене. И они оказались правы.3. ПИИ это всего лишь составная часть инвестиций в Украину. На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.4. Курс доллара при массовом кредитовании покупок недвижимости сыграет лишь корректирующую роль, но повлиять на общий тренд вряд ли сможет.