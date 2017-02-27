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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6588658965906591

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:32

  buratinyo написав:В 2000-2007 годах многие риэлтеры озолотились на постоянном росте цен на недвижимость. Сейчас возможно, что наступает похожая ситуация на рынке. И они это чувствуют.


Мне имхается, что здесь вообще ничего общего и близко нет. Для начала, в 2000-2007 гг ВВП рос семимильными шагами, на 191% (!!!)

Это 8,4% CAGR - темпы, которые сегодня никто в мире не демонстрирует, даже Китай.

Да, цены на бетон выросли еще сильнее, но во-первых, это было первичное формирование рынка - в 90-х его попросту не было, во-вторых, был мировой пузырь на рынке бетона, в-третьих, ПИИ заливали развивающиеся экономики.

Ничего из вышеперечисленного сегодня нет и даже не маячит на горизонте. А губозакаточный станок пересичных - то такое. Реальность его в чувства приводит в 2 счета.

10 за доллар в марте 2014-го - это зрада зрадная после четырех лет по 8, а в марте 2015-го и 22 - перемога после февральских 42 :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 12 жов, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:НБУ банкам рефинанс раздает под 6%
Если банку нужна будет гривна, он возьмёт ее у эмитента.

НЬУ раздает рефинанс не под 6%, а под учетную ставку, которая может меняться. "До получки" так занять можно, но много и надолго брать страшно. Привлечение по чуть более высокой, но фиксированной ставке может оказаться предпочтительней для предсказуемости бизнеса.

Есть разные инструменты, и пользоваться нужно многими одновременно. Когда появляется перекос в пользу какого-то одного инструмента, бизнес становится неустойчивым.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:После национализации Привата - рынок конкуренции за деньги вкладчиков перестал быть рынком.
национализация сверхмощного пылесоса не настолько обрушила ставки что бы её вспоминать, еще зимой банки привлекали депозиты под 18,5. Вывод с рынка 80 банков сильно снизил конкуренцию за деньги вкладчика, вдобавок нбу применил жесткие нормативы к кредитованию связанных лиц, ну и спусковой крючок вы правильно назвали - снижение учётной ставки и безлимитный рефинанс всем желающим (с некоторыми оговорками). НБУ заменил вкладчиков собой, банкам стало интересно кредитовать правительство шаровыми деньгами нбу. Ни вкладчики ни кредиторы им больше не нужны. НЭП - новая экономическая политика гласит идите вы со своими деньгами в ...

если и будут расти ставки то в валюте, особенно когда наступят трудные времена.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  buratinyo написав:Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.


Чистые международные резервы НБУ сократились на 11,3% в сентябре


Резервы чистые уменьшаются по какой причине? И что такое чистые резервы?

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.

Тут красным цветом кроются манипуляционные основы это показателя. Первый вопрос естественный. А почему только задолженность перед МВФ вычитается из валовых резервов? Ведь известно, что НБУ получает кредиты и от других финансовых институтов, возвращать которые также приходится вовремя и которые успешно до сих пор возвращаются.

Данное уменьшение чистых резервов сформировано исключительно за счет этого манипуляционного подхода в финансовой отчетности, навязанного МВФ всем получателям его кредитов, которые с какого то перепугу некоторые упоротые журналюги еще называют помощью :mrgreen:.

Чистые резервы НБУ должны быть рассчитаны так, как это имеет истинный смысл: они равны разнице между валовыми резервами НБУ и его задолженностью по всем полученным ранее кредитам в валюте. НБУ выплатил задолженность Европейскому центральному банку и естественно его чистые резервы снизились. В данном конкретном случае это абсолютно адекватно. Так как мало кто припомнит, чтобы НБУ продавал валюту из резервов на межбанке, в связи с ее дефицитом. Скорее НБУ покупал ее чтобы не допустить падение курса доллара ниже 27,50 совсем недавно, выполняя свои функции по сглаживанию валютных курсов.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:41

На межбанке сегодня чувствуется нехватка предложения валюты: не успел "Укргазбанк" выставить на продажу 10 млн. долларов по 28,28, как их буквально расхватали. "Биды" поднялись до 28,29, "оффера" на полкопейки выше.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:44

  vitaliian написав:
  flyman написав:
Мені в парі банків шепнули на вушко, що почекайте трохи і десь з 20х чисел трішки % по депо підуть догори


Засідання Правління з питань монетарної політики - 22 жовтня. Мабуть, ця дата малась на увазі. Але є сумніви, шо підвищать облікову вище 6%. Інфляційний таргет недосягнутий, а підняти ставку за депо чи, швидше, за овдп банкам та мінфіну і так ніхто не завадить.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:14

  zРадио написав:
  buratinyo написав:В 2000-2007 годах многие риэлтеры озолотились на постоянном росте цен на недвижимость. Сейчас возможно, что наступает похожая ситуация на рынке. И они это чувствуют.


Мне имхается, что здесь вообще ничего общего и близко нет. Для начала, в 2000-2007 гг ВВП рос семимильными шагами, на 191% (!!!)

Это 8,4% CAGR - темпы, которые сегодня никто в мире не демонстрирует, даже Китай.

Да, цены на бетон выросли еще сильнее, но во-первых, это было первичное формирование рынка - в 90-х его попросту не было, во-вторых, был мировой пузырь на рынке бетона, в-третьих, ПИИ заливали развивающиеся экономики.

Ничего из вышеперечисленного сегодня нет и даже не маячит на горизонте. А губозакаточный станок пересичных - то такое. Реальность его в чувства приводит в 2 счета.

10 за доллар в марте 2014-го - это зрада зрадная после четырех лет по 8, а в марте 2015-го и 22 - перемога после февральских 42 :mrgreen:

Не могу согласиться с выделенным.
1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.

Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост. :mrgreen: Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.

2. Рынок недвижимости формировался в начале 90-х. Уже тогда были и взлеты и падения. И не один раз. Но кредитования массового на рынке тогда еще не было. Стремно было как-то взять кредит под 260% годовых. :lol: А когда гривна стабилизировалась к 2000 году по отношению к доллару, то кредитные ставки банков начали приближаться к ... некоторому подобию разумных в 28-30% годовых. А на тот момент цены на недвижимость были на дня после известного кризиса 1998 года. Люди начали брать недвижимость, будучи уверенными, что после дна она начнет расти в цене. И они оказались правы.

3. ПИИ это всего лишь составная часть инвестиций в Украину. На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.

4. Курс доллара при массовом кредитовании покупок недвижимости сыграет лишь корректирующую роль, но повлиять на общий тренд вряд ли сможет.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:24

  vitaliian написав:
  Zebra написав:После национализации Привата - рынок конкуренции за деньги вкладчиков перестал быть рынком.
национализация сверхмощного пылесоса не настолько обрушила ставки что бы её вспоминать, еще зимой банки привлекали депозиты под 18,5. Вывод с рынка 80 банков сильно снизил конкуренцию за деньги вкладчика, вдобавок нбу применил жесткие нормативы к кредитованию связанных лиц, ну и спусковой крючок вы правильно назвали - снижение учётной ставки и безлимитный рефинанс всем желающим (с некоторыми оговорками). НБУ заменил вкладчиков собой, банкам стало интересно кредитовать правительство шаровыми деньгами нбу. Ни вкладчики ни кредиторы им больше не нужны. НЭП - новая экономическая политика гласит идите вы со своими деньгами в ...

если и будут расти ставки то в валюте, особенно когда наступят трудные времена.

:D Поправить хочу...
Это не НЭП (не новая экономическая политика), это убирание сдерживающих факторов, которые тормозят экономику Украины и позволяют ее конкурентам получать бонусы. Поэтому назвать ее правильнее - экономическая политика для роста. И она гласит так, если полностью сформулировать - идите вы со своими дорогими деньгами в ..., мы примем депозиты под ниже 7-8%, а выдадим кредиты под 12% годовых, а лохам под 20%. Бинго!
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