Додано: Пон 12 жов, 2020 20:26

buratinyo написав: 1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.

1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.

buratinyo написав: Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост. Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.

Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.

buratinyo написав: 2. Рынок недвижимости формировался в начале 90-х.

2. Рынок недвижимости формировался в начале 90-х.

buratinyo написав: Люди начали брать недвижимость, будучи уверенными, что после дна она начнет расти в цене. И они оказались правы.

Люди начали брать недвижимость, будучи уверенными, что после дна она начнет расти в цене. И они оказались правы.

buratinyo написав: 3. ПИИ это всего лишь составная часть инвестиций в Украину. На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.

3. ПИИ это всего лишь составная часть инвестиций в Украину. На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.

buratinyo написав: 4. Курс доллара при массовом кредитовании покупок недвижимости сыграет лишь корректирующую роль, но повлиять на общий тренд вряд ли сможет. 4. Курс доллара при массовом кредитовании покупок недвижимости сыграет лишь корректирующую роль, но повлиять на общий тренд вряд ли сможет.

Реальный (не номинальный) ВВП считается в постоянных ценах, поэтому его динамика очень точно отражает изменение выпуска, даже если абсолютное значение точки отсчета является абстракцией.Так вот рост выпуска 2000-2007, действительно, имел место, в то время, как следующие 12 лет идет топтание на одном месте (даже с долгосрочным трендом в легкий минус - не успеваем оправиться от предыдущего шока, когда наступает следующий).Насколько помню, существенных изменений в методике ВВП не проводилось с 2003-го года, когда и были утверждены стандарты по его оценке. А насчет внешней политики - эмоционально, согласен с вами, но, по-видимому, невесте уже по возрасту пора было на выдание, поэтому разводить на подарки двух ухажеров и дальше становилось все сложнее и сложнееТут не соглашусь - начилие сделок необязательно отражает наличие рынка. Вот у нас АО со свободным обращением части акций тоже есть... а фондового рынка - нет... По состоянию на начало 2000-го не приватизированным оставалось 70% жилья2000-2004 - да, 2005-2008 - нет. Я неспроста обозначил именно этот, второй интервал. Если сначала рынок формировался до обоснованных ценовых уровней, то затем попер пузырь, исход которого был очевиден. Если помните, киевский уровень цен перед обвалом опережал берлинский, что с экономической точки зрения - нонсенс. Люди, купившие бетон по надутым ценам, потеряли кто 30%, кто 50%, а кто и 70% вложений. Этот рынок не восстановился даже 12 лет спустя, и в ближайшие 10 лет точно не восстановится. Капитал интересуют новации, а не недвижимый неликвид в стране третьего мира, застравшей в процессах депопуляции и деиндустриализации...А по какой причине арабские инвестиции, будь они такими существенными, не попадали бы в статистику ПИИ? Мне почему-то кажется, что они там есть. Просто их размер нематериален.В этой части согласен. Только предпосылок роста по-прежнему не живу ни одной...