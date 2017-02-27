zРадио написав:Да, цены на бетон выросли еще сильнее, но во-первых, это было первичное формирование рынка - в 90-х его попросту не было, во-вторых, был мировой пузырь на рынке бетона, в-третьих, ПИИ заливали развивающиеся экономики.
в четвертых демография (-12 млн), в пятых острый дефицит (в нулевых новостройка в микрорайноне - целое событие), в шестых не было безвиза и село ехало в Киев (сейчас выгоднее забугор), в седьмых появление новой отрасли IT, которым часто по барабану где жить.
ниодного аргумента за рост цен не вижу, кроме клоунского ипотечного пузыря, которого не будет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
buratinyo написав:1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.
Реальный (не номинальный) ВВП считается в постоянных ценах, поэтому его динамика очень точно отражает изменение выпуска, даже если абсолютное значение точки отсчета является абстракцией.
Так вот рост выпуска 2000-2007, действительно, имел место, в то время, как следующие 12 лет идет топтание на одном месте (даже с долгосрочным трендом в легкий минус - не успеваем оправиться от предыдущего шока, когда наступает следующий).
buratinyo написав:Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост. Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.
Насколько помню, существенных изменений в методике ВВП не проводилось с 2003-го года, когда и были утверждены стандарты по его оценке. А насчет внешней политики - эмоционально, согласен с вами, но, по-видимому, невесте уже по возрасту пора было на выдание, поэтому разводить на подарки двух ухажеров и дальше становилось все сложнее и сложнее
buratinyo написав:2. Рынок недвижимости формировался в начале 90-х.
Тут не соглашусь - начилие сделок необязательно отражает наличие рынка. Вот у нас АО со свободным обращением части акций тоже есть... а фондового рынка - нет... По состоянию на начало 2000-го не приватизированным оставалось 70% жилья
buratinyo написав:Люди начали брать недвижимость, будучи уверенными, что после дна она начнет расти в цене. И они оказались правы.
2000-2004 - да, 2005-2008 - нет. Я неспроста обозначил именно этот, второй интервал. Если сначала рынок формировался до обоснованных ценовых уровней, то затем попер пузырь, исход которого был очевиден. Если помните, киевский уровень цен перед обвалом опережал берлинский, что с экономической точки зрения - нонсенс. Люди, купившие бетон по надутым ценам, потеряли кто 30%, кто 50%, а кто и 70% вложений. Этот рынок не восстановился даже 12 лет спустя, и в ближайшие 10 лет точно не восстановится. Капитал интересуют новации, а не недвижимый неликвид в стране третьего мира, застравшей в процессах депопуляции и деиндустриализации...
buratinyo написав:3. ПИИ это всего лишь составная часть инвестиций в Украину. На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.
А по какой причине арабские инвестиции, будь они такими существенными, не попадали бы в статистику ПИИ? Мне почему-то кажется, что они там есть. Просто их размер нематериален.
buratinyo написав:4. Курс доллара при массовом кредитовании покупок недвижимости сыграет лишь корректирующую роль, но повлиять на общий тренд вряд ли сможет.
В этой части согласен. Только предпосылок роста по-прежнему не живу ни одной...
Moneta написав:в шестых не было безвиза и село ехало в Киев (сейчас выгоднее забугор),
село как ехало так и едет в Киев (и др. обл.центры), сначала на учёбу, потом находят работу, женятся... Цены на аренду тому пример.
zРадио написав:Капитал интересуют новации, а не недвижимый неликвид в стране третьего мира, застравшей в процессах депопуляции и деиндустриализации...
тот капитал завели инодочки под массовое валютное кредитование, в долларовый кредит брали машины и вторичку, требования к заёмщику были символические, справки о доходах не проверялись, ипотека была доступна всем. Жизнь наказала банки за такую недальновидность, но пузырь надулся именно по этой причине. Таких цен как в 2008 не будет ещё 30-50 лет.
на счёт новаций спорно, очень спорно. 4й моб оператор - интертелеком терпит медленный крах, хотя отрасль относительно инновационная, но капитал в неё вливают неохотно. Инфраструктура для э/мобилей развивается очень медленно, несколько монополистов подмяли под себя рынок и ломят неадекватные цены за зарядку. В марш. такси до сих пор принимают только наличные деньги, и сам общ. транспорт со стонами просит обновления, про укрзализныцю вообще молчу - последняя инновация была скоростные поезда интерсити ещё при чивокуне, долго могу перечислять примеры, даже инновации не привлекают в Украину капитал сравнимый с бумом 2004-2008г.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 жов, 2020 21:05, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).