buratinyo написав:

Не могу согласиться с выделенным.1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.