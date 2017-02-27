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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6590659165926593

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:45

  greenozon написав:розібрався із цухіром

. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180991

Ни с чем вы не разобрались,отмазки галимые.
Реальный ответ политика,вот например жена розенблата опустила цены на своё сливочное масло,вместо подорожания сезонного,она скинула 15%,в итоге вместо пачки за 42,сейчас она стоит 34. Вот такая борьба за мэра Житомира.
А с сахаром петя зраду разгоняет,несколько заводов его,вот сговорились и лупят цену,выборы пройдут и цены рухнут. Почему импорт не завозят,влупите монопольщиков!
Вот такая у нас экономика.
Доллар тоже поскачет к 30,не переживайте за этих хапуг-циников(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:54

  buratinyo написав:Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.

Цены на зерно сейчас вполне высокие и растут. Пшеница торгуется вблизи 600 долларов, хотя летом было около 475 и для аграриев это было вполне выгодно!! Кукуруза тоже подросла с 310 до 400. Думаю, что это терпимо, хотя до рекорда 2019 года на уровне 460 долларов еще далековато. Нужно узнать об урожае в 2020 году на зерновые, хотя в Украине эта информация сейчас стала абсолютно секретной. Публикуемые данные в сми далеки от реальности.


рост цены связан в том числе, что по югу вовсю прошла засуха.
рекорд - 75 млн т зерновых. этот маркетинговый - оценки - 65 млн тонн.

так что с/х плюс/минус на уровне

металлурги падают - второй столп экспорта(((
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:58

  buratinyo написав:Не могу согласиться с выделенным.
1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.

Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост. :mrgreen: Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.


не приплетайте политику там, где ее нет.
2004-2008 - это бурный рост комодитиз. в форватере нефть, за ней все остальное.
поскольку тогда металлурги были первые экспортеры, наша страна тоже получила свой кусок пирога. этим и вызван бурный рост благосостояния в 2004-2007. и сельское хоз-во тогда же активно поднялось
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:00

:)
  shapo написав:
  greenozon написав:розібрався із цухіром

. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180991

При клятом совке было 192 завода


а нах нам 192 завода, если существующих хватает обеспечить и внутренний рынок, и экспорт???
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:19

  Shaman написав::)
  shapo написав:
  greenozon написав:розібрався із цухіром

. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180991

При клятом совке было 192 завода


а нах нам 192 завода, если существующих хватает обеспечить и внутренний рынок, и экспорт???


Зачем нам совковый свекольный сахар, когда есть дешевый тростниковый.) Рынок всё расставит на свои места.))
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:21

Не хотел я ввязываться в обсуждение сахара, мне стыдно, но надеюсь это все перенесут в продуктовый рынок.

Коллеги! Мы же на финансовом форуме!
При чем тут качество свеклы? При чем тут количество заводов? При чем тут выборы?
Первая же быстрая проверка показывает рост цен на сахар во всем мире.
США, рост с мая: https://ru.investing.com/commodities/us-sugar-no11
Лондон, скачкообразный рост с апреля: https://ru.investing.com/commodities/london-sugar

Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:47

Сибарит


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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:57

  buratinyo написав:Это возможно советский подход, но он вполне разумен

Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.

Рынок недвижимости формировался в начале 90-х.

На сегодня на первое место выходят деньги арабов, которые не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.


да уж..

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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Крутые у нас аналлитики,где там на заморских графиках рост за месяц с 11 грн до 18-20 или минимум 60% в валюте? Я так и не увидел,за это дают медали и мульйон плюсов,когда погромче прокричишь дичайшую глупость?
Имелся ввиду сговор одного пролетевшего на выборах житуна по-новому и нереальный монопольный рост,который сдуется на резком падении спроса,как только идиоты с мешками непотриба сядут в последний вагон и обвалят попыт,да и выборы внесут коррективы,начнётся рынок,а не показуха.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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