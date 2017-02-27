. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
Ни с чем вы не разобрались,отмазки галимые. Реальный ответ политика,вот например жена розенблата опустила цены на своё сливочное масло,вместо подорожания сезонного,она скинула 15%,в итоге вместо пачки за 42,сейчас она стоит 34. Вот такая борьба за мэра Житомира. А с сахаром петя зраду разгоняет,несколько заводов его,вот сговорились и лупят цену,выборы пройдут и цены рухнут. Почему импорт не завозят,влупите монопольщиков! Вот такая у нас экономика. Доллар тоже поскачет к 30,не переживайте за этих хапуг-циников(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
buratinyo написав:Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.
Цены на зерно сейчас вполне высокие и растут. Пшеница торгуется вблизи 600 долларов, хотя летом было около 475 и для аграриев это было вполне выгодно!! Кукуруза тоже подросла с 310 до 400. Думаю, что это терпимо, хотя до рекорда 2019 года на уровне 460 долларов еще далековато. Нужно узнать об урожае в 2020 году на зерновые, хотя в Украине эта информация сейчас стала абсолютно секретной. Публикуемые данные в сми далеки от реальности.
рост цены связан в том числе, что по югу вовсю прошла засуха. рекорд 2019 - 75 млн т зерновых. этот маркетинговый - оценки - 65 млн тонн.
так что с/х плюс/минус на уровне
металлурги падают - второй столп экспорта(((
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 13 жов, 2020 04:52, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав:Не могу согласиться с выделенным. 1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.
Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост. Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.
не приплетайте политику там, где ее нет. 2004-2008 - это бурный рост комодитиз. в форватере нефть, за ней все остальное. поскольку тогда металлурги были первые экспортеры, наша страна тоже получила свой кусок пирога. этим и вызван бурный рост благосостояния в 2004-2007. и сельское хоз-во тогда же активно поднялось
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
buratinyo написав:Это возможно советский подход, но он вполне разумен
Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.
Рынок недвижимости формировался в начале 90-х.
На сегодня на первое место выходят деньги арабов, которые не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.
Крутые у нас аналлитики,где там на заморских графиках рост за месяц с 11 грн до 18-20 или минимум 60% в валюте? Я так и не увидел,за это дают медали и мульйон плюсов,когда погромче прокричишь дичайшую глупость? Имелся ввиду сговор одного пролетевшего на выборах житуна по-новому и нереальный монопольный рост,который сдуется на резком падении спроса,как только идиоты с мешками непотриба сядут в последний вагон и обвалят попыт,да и выборы внесут коррективы,начнётся рынок,а не показуха.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
форум-то финансовый, а мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить. то-то многих возмущает, что цена на газ дорожает - с чего это, себестоимость добычи не меняется
себестоимость вообще гибкое понятие - даже в производстве можно раза в полтора надуть-снизить, а уж в добыче полезных ископаемых...