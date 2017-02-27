somilitark написав:Крутые у нас аналлитики,где там на заморских графиках рост за месяц с 11 грн до 18-20 или минимум 60% в валюте? Я так и не увидел,за это дают медали и мульйон плюсов,когда погромче прокричишь дичайшую глупость?
Имелся ввиду сговор одного пролетевшего на выборах житуна по-новому и нереальный монопольный рост,который сдуется на резком падении спроса,как только идиоты с мешками непотриба сядут в последний вагон и обвалят попыт,да и выборы внесут коррективы,начнётся рынок,а не показуха.
какой сговор??? Вы о чем???
выше же написали - завезти сахар из-за границы вообще не проблема. тот же тросниковый вполне себе конкурирует с нашим свекольным.
ох уж эти сговоры, загоны, последние вагоны - любой рынок достаточно сложный, чтобы было понятно, что не надо пытаться оперировать одним-двумя факторами
в отличие от реальных монополий - там да, не побалуешь - хотя тоже часто есть альтернативы
ps а сахар вышедшие из СССР могут долго хранить