somilitark написав:Крутые у нас аналлитики,где там на заморских графиках рост за месяц с 11 грн до 18-20 или минимум 60% в валюте? Я так и не увидел,за это дают медали и мульйон плюсов,когда погромче прокричишь дичайшую глупость? Имелся ввиду сговор одного пролетевшего на выборах житуна по-новому и нереальный монопольный рост,который сдуется на резком падении спроса,как только идиоты с мешками непотриба сядут в последний вагон и обвалят попыт,да и выборы внесут коррективы,начнётся рынок,а не показуха.
какой сговор??? Вы о чем??? выше же написали - завезти сахар из-за границы вообще не проблема. тот же тросниковый вполне себе конкурирует с нашим свекольным.
ох уж эти сговоры, загоны, последние вагоны - любой рынок достаточно сложный, чтобы было понятно, что не надо пытаться оперировать одним-двумя факторами
в отличие от реальных монополий - там да, не побалуешь - хотя тоже часто есть альтернативы
buratinyo написав: Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.
buratinyo написав:На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.
А я-то по наивности думал, что война и потеря территорий были главной проблемой в четырнадцатом и последующих годах...
Ваша беззаветная любовь к кацабстану как-то затейливо перемешана с осознанием собственной неполноценности и несамодостаточности. Но тут, действительно, каждому свое: для решения проблем один стремится рабтать и развиваться, другой - отдаться повыгоднее. Однако наблюдения показывают, что стратегически проститутки всегда в проигрыше.