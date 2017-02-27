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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6590659165926593

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 04:51

  somilitark написав:Крутые у нас аналлитики,где там на заморских графиках рост за месяц с 11 грн до 18-20 или минимум 60% в валюте? Я так и не увидел,за это дают медали и мульйон плюсов,когда погромче прокричишь дичайшую глупость?
Имелся ввиду сговор одного пролетевшего на выборах житуна по-новому и нереальный монопольный рост,который сдуется на резком падении спроса,как только идиоты с мешками непотриба сядут в последний вагон и обвалят попыт,да и выборы внесут коррективы,начнётся рынок,а не показуха.


какой сговор??? Вы о чем???
выше же написали - завезти сахар из-за границы вообще не проблема. тот же тросниковый вполне себе конкурирует с нашим свекольным.

ох уж эти сговоры, загоны, последние вагоны - любой рынок достаточно сложный, чтобы было понятно, что не надо пытаться оперировать одним-двумя факторами 8)

в отличие от реальных монополий - там да, не побалуешь - хотя тоже часто есть альтернативы :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 07:36

  buratinyo написав:
Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.


  buratinyo написав:На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.


А я-то по наивности думал, что война и потеря территорий были главной проблемой в четырнадцатом и последующих годах...

Ваша беззаветная любовь к кацабстану как-то затейливо перемешана с осознанием собственной неполноценности и несамодостаточности. Но тут, действительно, каждому свое: для решения проблем один стремится рабтать и развиваться, другой - отдаться повыгоднее. Однако наблюдения показывают, что стратегически проститутки всегда в проигрыше.
headshaker
 
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