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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6590659165926593>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 194
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
140
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:21

ребята, шо с рынком?
почему сегодня не было нормальной коррекции?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:24

  uaprofi написав:ребята, шо с рынком?
почему сегодня не было нормальной коррекции?
Завтра. Ждите...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:54

  buratinyo написав:Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.

Цены на зерно сейчас вполне высокие и растут. Пшеница торгуется вблизи 600 долларов, хотя летом было около 475 и для аграриев это было вполне выгодно!! Кукуруза тоже подросла с 310 до 400. Думаю, что это терпимо, хотя до рекорда 2019 года на уровне 460 долларов еще далековато. Нужно узнать об урожае в 2020 году на зерновые, хотя в Украине эта информация сейчас стала абсолютно секретной. Публикуемые данные в сми далеки от реальности.


рост цены связан в том числе, что по югу вовсю прошла засуха.
рекорд 2019 - 75 млн т зерновых. этот маркетинговый - оценки - 65 млн тонн.

так что с/х плюс/минус на уровне

металлурги падают - второй столп экспорта(((
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 13 жов, 2020 04:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:58

  buratinyo написав:Не могу согласиться с выделенным.
1. ВВП это та штука, которая считается в национальной или другой валюте, поэтому правдивости в этом показателе нет от слова совсем. Корректнее считать успехи экономики в количестве разницы между произведенным в Украине и оставшемся на складах непроданным товаром. Это возможно советский подход, но он вполне разумен и не позволяет принимать ошибочные управленческие решения на основании левых данных, к которым можно отнести и нынешний подсчет ВВП.

Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост. :mrgreen: Наверное, потому что по рекомендации МВФ туда включили и объемы продаж импортных товаров, на которые резко снизили заградительные пошлины.


не приплетайте политику там, где ее нет.
2004-2008 - это бурный рост комодитиз. в форватере нефть, за ней все остальное.
поскольку тогда металлурги были первые экспортеры, наша страна тоже получила свой кусок пирога. этим и вызван бурный рост благосостояния в 2004-2007. и сельское хоз-во тогда же активно поднялось
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Крутые у нас аналлитики,где там на заморских графиках рост за месяц с 11 грн до 18-20 или минимум 60% в валюте? Я так и не увидел,за это дают медали и мульйон плюсов,когда погромче прокричишь дичайшую глупость?
Имелся ввиду сговор одного пролетевшего на выборах житуна по-новому и нереальный монопольный рост,который сдуется на резком падении спроса,как только идиоты с мешками непотриба сядут в последний вагон и обвалят попыт,да и выборы внесут коррективы,начнётся рынок,а не показуха.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 04:51

  somilitark написав:Крутые у нас аналлитики,где там на заморских графиках рост за месяц с 11 грн до 18-20 или минимум 60% в валюте? Я так и не увидел,за это дают медали и мульйон плюсов,когда погромче прокричишь дичайшую глупость?
Имелся ввиду сговор одного пролетевшего на выборах житуна по-новому и нереальный монопольный рост,который сдуется на резком падении спроса,как только идиоты с мешками непотриба сядут в последний вагон и обвалят попыт,да и выборы внесут коррективы,начнётся рынок,а не показуха.


какой сговор??? Вы о чем???
выше же написали - завезти сахар из-за границы вообще не проблема. тот же тросниковый вполне себе конкурирует с нашим свекольным.

ох уж эти сговоры, загоны, последние вагоны - любой рынок достаточно сложный, чтобы было понятно, что не надо пытаться оперировать одним-двумя факторами 8)

в отличие от реальных монополий - там да, не побалуешь - хотя тоже часто есть альтернативы :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 07:36

  buratinyo написав:
Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.


  buratinyo написав:На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.


А я-то по наивности думал, что война и потеря территорий были главной проблемой в четырнадцатом и последующих годах...

Ваша беззаветная любовь к кацабстану как-то затейливо перемешана с осознанием собственной неполноценности и несамодостаточности. Но тут, действительно, каждому свое: для решения проблем один стремится рабтать и развиваться, другой - отдаться повыгоднее. Однако наблюдения показывают, что стратегически проститутки всегда в проигрыше.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:16

  Shaman написав:
  buratinyo написав:Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.

Цены на зерно сейчас вполне высокие и растут. Пшеница торгуется вблизи 600 долларов, хотя летом было около 475 и для аграриев это было вполне выгодно!! Кукуруза тоже подросла с 310 до 400. Думаю, что это терпимо, хотя до рекорда 2019 года на уровне 460 долларов еще далековато. Нужно узнать об урожае в 2020 году на зерновые, хотя в Украине эта информация сейчас стала абсолютно секретной. Публикуемые данные в сми далеки от реальности.


рост цены связан в том числе, что по югу вовсю прошла засуха.
рекорд 2019 - 75 млн т зерновых. этот маркетинговый - оценки - 65 млн тонн.

так что с/х плюс/минус на уровне

металлурги падают - второй столп экспорта(((


Пардон, а в каких именно долларах такие цены на зерно ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:57

  Vitalych-new написав:
  Shaman написав:
  buratinyo написав:Об уменьшении притока валюты от экспорта... Вопрос неоднозначный. Единственный минус это от заробитчан пока. Не всем еще удалось снова вернуться на заработки в ЕС. А все остальные источники валюты пока в порядке.

Цены на зерно сейчас вполне высокие и растут. Пшеница торгуется вблизи 600 долларов, хотя летом было около 475 и для аграриев это было вполне выгодно!! Кукуруза тоже подросла с 310 до 400. Думаю, что это терпимо, хотя до рекорда 2019 года на уровне 460 долларов еще далековато. Нужно узнать об урожае в 2020 году на зерновые, хотя в Украине эта информация сейчас стала абсолютно секретной. Публикуемые данные в сми далеки от реальности.


рост цены связан в том числе, что по югу вовсю прошла засуха.
рекорд 2019 - 75 млн т зерновых. этот маркетинговый - оценки - 65 млн тонн.

так что с/х плюс/минус на уровне

металлурги падают - второй столп экспорта(((


Пардон, а в каких именно долларах такие цены на зерно ?


ночью как-то цены не бросились в глаза :roll:
доллары американские, просто котировки с Блумберга. на 1 т их никто не пересчитывал. точнее это не доллары, центы.
а также не сказал, что тренд они показывают, но абсолютные значения цены покупки в украинских портах могут сильно отличаться :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:03

  headshaker написав:
  buratinyo написав:
Национальное производство росло в 2000-2005 годах, государственный долг в эти годы снижался, чистые валютные резервы росли за счет экспорта. Это идеальное состояние для любой экономики. Но с 2006 года все изменилось. Производство украинское начало деградировать из-за ошибочной или преступной внешней политики Ющенко. Хотя ВВП почему-то в отчетах показывал офигительный рост.


  buratinyo написав:На сегодня на первое место выходят деньги арабов, завезенные в страну, которые создают свои микро- и мини-бизнесы в больших количествах и не спешат покупать доли украинских производственных предприятий, продукция которых стала резко неконкурентоспособной лишь по причине недавней мягко говоря необдуманной внешней политики Порошенко в 2014 году.


А я-то по наивности думал, что война и потеря территорий были главной проблемой в четырнадцатом и последующих годах...

Ваша беззаветная любовь к кацабстану как-то затейливо перемешана с осознанием собственной неполноценности и несамодостаточности. Но тут, действительно, каждому свое: для решения проблем один стремится рабтать и развиваться, другой - отдаться повыгоднее. Однако наблюдения показывают, что стратегически проститутки всегда в проигрыше.

То - загальновідоме давнє ригоанальне ботало. Не звертайте уваги, у мене давно в бані
alex10
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