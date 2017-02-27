В США был выходной Спекулянты воспользовались этим, посмотрим, удастся ли им зафиксировать этот завышенный курс на сегодня)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:30
В США был выходной Спекулянты воспользовались этим, посмотрим, удастся ли им зафиксировать этот завышенный курс на сегодня)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:46
блин предлагаю синхронизировать все праздники с США , ну придумаем что-то на день благодарения , у нас достаточно святых, вон католическое рождество приняли так давайте и все США праздники возьмем США будет приятно .
По теме
это как понимать ? кто взял по 28,Х пожалеет ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:00
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:04
Работа у них такая - врать народу о реальном положении вещей. Никто же не выйдет и не скажет, что у нас всё плохо, потому что вынесут вперёд ногами сразу. Ельцин в 1998-м тоже говорил, что у нас всё хорошо, а на следующий день объявили дефолт. Поэтому слова этих чиновников не стоят и копейки, нужно самому смотреть и анализировать ситуацию, благо сейчас есть доступ практически к любой к информации, и есть наш форум.
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